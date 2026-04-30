Войната в Украйна:

Z-патриот: Мобилизацията на Путин е катастрофално закъсняла, а и нямаме вече оръжие за всички тези хора

30 април 2026, 6:30 часа
Снимка: Actualno/Gemini
Невероятно прозрение дойде от Игор Стрелков (Гиркин) - известният Z-патриот, бивш офицер от Федералната служба за безопасност на Русия (ФСБ), който изигра ключова роля в началото на войната в Украйна през 2014 г., когато участва дейно в анексирането на Крим и ръководеше проруски сепаратистки групи в Донбас. Гиркин, който в момента излежава присъда в Русия, обяви, че би било глупаво Кремъл да провежда нова мобилизация, тъй като моментът за това е безвъзвратно закъснял. Гиркин винаги е бил на позицията, че мобилизация трябва задължително да се направи и призоваваше за това през последните четири години от началото на руската инвазия. Днес вече той казва, че войната е преминала във фаза, в която просто няма никакъв смисъл да се праща още пехота на фронта, защото военните действия се водят почти изключително с дронове и пехотинците ще станат безсмислена жертва. И друго признава - че дори да бъде проведена нова мобилизация, Русия вече няма възможност да снабди с оръжие всички тези хора.

Ето какво пише Гиркин в телеграм канала си: 

"Мобилизацията беше необходима през пролетта на 2022 г., пролетта на 2023 г., пролетта на 2024 г. и може би дори през пролетта на 2025 г. Сега мобилизацията е катастрофално закъсняла. В момента мобилизацията в този вид, в който я възприема по-голямата част от населението, няма да даде никакви резултати.

Отдавна отмина времето, когато можехме да победим, стъпчем и смажем врага с маси пехота. Това време бе през 2022, 2023 и 2024 г. През 2025 г. това вече бе съмнително, а през 2026 г. тази възможност повече не съществува.

В момента се води война с дронове, които могат да унищожат всякакъв брой пехота, независимо как е разположена на фронта и колко широк е той. Врагът е установил такова производство на дронове и ракети в Европа и в Украйна, че сега може да удържа фронта почти само с тях, което всъщност и се случва.

Големи маси от хора и техника ще бъдат унищожени, без да се постигне никакъв успех. Моментът бе изпуснат. <...>  

Сега можете да мобилизирате колкото искате хора на фронта, но те няма да могат да обърнат хода на войната. Този момент отмина.

Призовавам за мобилизация от четири години. Сега вече не призовавам за този вид мобилизация, за който говорех по-рано, защото е безсмислено. Ние, нашата икономика, дори нямаме достатъчно оръжия, за да въоръжим тези хора."

Елена Страхилова Отговорен редактор
