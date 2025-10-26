Аржентина провежда избори

Днес в Аржентина бяха открити избирателните секции за междинните политически избори, където е заложено подновяването на половината от местата в Камарата на депутатите (127) и една трета от местата в Сената (24), предаде италианската информационна агенция ANSA. Тридесет и шест милиона аржентинци ще гласуват в контекст на силна пазарна нестабилност и икономическа умора, изправени пред дилемата дали да ратифицират ултралибералната програма на правителството на Хавиер Милей, което обещава да започне по-нататъшни реформи през втората половина на мандата, или да спрат изпълнителната власт - изтощена през последните месеци от различни скандали - чрез засилване на опозицията.

Крайният резултат е несигурен

Последните проучвания прогнозират несигурен краен резултат, с оспорвана надпревара между партията на Милей, „Свободата напредва“, която има средно около 36%, и перонистката коалиция „Фуерса Патрия“, която има средно около 34%.

Резултатите от проучванията обаче ще бъдат публикувани отделно за всяка от 24-те провинции на страната и следователно без национално преброяване. В този контекст политическите анализатори прогнозират, че след затварянето на избирателните секции ще започне битка между различните претенденти за налагане на благоприятно тълкуване на вота.

Като се има предвид настоящата малка шепа депутати и сенатори, на които разчита, „Либерта Аванза" със сигурност ще може да се похвали с увеличение на броя на местата си.

Минималната цел на правителството

Минималната цел на правителството в този кръг е да осигури поне 30% от местата в едната от двете камари, като по този начин ще може да защити ветото на президента върху опозиционните инициативи.

Кой друг се вълнува от вота

Но пазарите, които от седмици залагат на обезценяване на песото, също ще следят отблизо резултатите от изборите, както и администрацията на Доналд Тръмп, която оказа безпрецедентна подкрепа на своя съюзник Милей преди изборите, като предложи пакет от 40 милиарда долара помощ.