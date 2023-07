Байдън каза готова ли е Украйна да влезе в НАТО (ВИДЕО)

В Алианса безспорно най-силно се чува думата на САЩ. А в навечерието на срещата американският президент Джо Байдън коментира пред CNN темата с членството на Украйна в НАТО.

"Украйна не е готова за членство в НАТО насред война. Но докато е във война, САЩ ще ѝ дава гаранции за сигурност така, както даваме на Израел", каза Байдън.

"Ukraine is not ready for NATO membership in the middle of a war," Biden said.



"As long as Ukraine is not in NATO, the US is ready to provide it with the same security guarantees as Israel," he emphasized. pic.twitter.com/yNCMY7AZ5n