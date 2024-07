Байдън обърка Зеленски с Путин на срещата на НАТО (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Джо Байдън представи "президента Путин", докато приветстваше украинския държавен глава Володимир Зеленски на сцената на срещата на върха на НАТО във Вашингтон.

"А сега искам да предам властта на президента на Украйна, който има колкото смелост, толкова и решителност. Дами и господа, президентът Путин", каза 81-годишният демократ, който се отдръпна от микрофона, преди да осъзнае грешката си и да се върне към него, за да каже: "Той ще победи президента Путин. Президентът Зеленски. Толкова съм съсредоточен върху това да победя Путин".

President Joe Biden accidentally called Ukrainian President Volodymyr Zelensky "President Putin." The gaffe happened shorty before Biden is expected to hold a "big boy" press conference Thursday night. pic.twitter.com/ftarXs1g7a