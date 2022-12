Байдън: Всичко, което ни разделя, избледнява на Бъдни вечер

Американският президент Джо Байдън отправи пожелание за Бъдни вечер в Twitter.

"Има известна тишина в центъра на коледната история: тиха нощ, когато целият свят утихва. И цялата врява, всичко, което ни разделя- избледняват в тишината на зимната вечер.

Пожелавам ви това спокойствие на Бъдни вечер", написа той.

There is a certain stillness at the center of the Christmas story: a silent night when all the world goes quiet.



And all the clamor, everything that divides us, fades away in the stillness of a winter’s evening.



I wish you that peace this Christmas Eve.