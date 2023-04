Българска следа в руските манипулации за биологични оръжия в Украйна

Съгласно тези данни, става въпрос за специализиран проект UP-8, в рамките на който се събирали "биоматериали" на доброволци – скрининг, като било установено наличие на антитела срещу хантавируси във взета кръв на 4000 украински военнослужещи и антитела в кръвта на 400 военни срещу конго-кримска треска. Видимо първо противоречие - изрично е описано, че хем скрингът включвал "незащитени групи на населението", хем се говори за резултати само при военни.

Коя/кои е/са българската/ите медия/и?

В руския доклад имена на български медии и публични източници на информация не са упоменати изрично. Но посочените в него данни съвпадат в голяма степен с материал на Диляна Гайтанджиева ***. Той се появи на 25 януари, 2022 година – буквално месец преди руският диктатор Владимир Путин да стартира войната в Украйна: Щатска лаборатория ще прави експерименти с български военни, показва разследване на Диляна Гайтанджиева

Голямата разлика спрямо написаното в руския доклад е именно твърдението за умрели украински военни – в материала на Гайтанджиева към днешна дата няма такова твърдение. То обаче се появи в изданието pravda.ru, като бързо си пролича, че това са фалшиви новини, генерирани от източници на т.нар. ДНР – Донецка народна република. Но редица други твърдения на Гайтанджиева се намират с лекота в руския доклад - например, че имало "биологични експерименти с потенциално смъртоносен изход върху 4400 украински военни", както и името на проекта UP-8.

Според руските твърдения, САЩ създали около 50 биолаборатории в Украйна, в които били провеждани тайно "генетични и други експерименти върху хора". Руснаците твърдят и, че до 2014 година (тогава Украйна се промени завинаги с Майдана и активирането на проруските сепаратисти в Донбас, подкрепяни от руската армия, макар Москва да отричаше: Не искахме Минските споразумения да работят: Сивият кардинал на Путин го призна) САЩ модернизирали 15 биолаборатории в Украйна и искали да построят Централна референтна лаборатория с трето ниво на биологична защита в Харковска област, където да има образци от всички патогени от лаборатории в Украйна. Тази лаборатория щяла да е на 700 метра от река Ржавчик, която се влива в река Мжа, после в Северски Донец и басейна на река Дон. Затова и инцидент в учреждението щяло да представлява биологична опасност и за Руската федерация.

В доклада обаче удобно е пропуснато, че изследователски център до Харков така и не е построен. Имало е идея за такъв, но поради плашещи хората материали без никакви доказателства в руски медии тя е била изоставена.

Всъщност, основата на изопачените твърдения в руския доклад е програмата "Намаляване на кооперативната заплаха" (Nunn-Lugar) Отново удобно е пропуснато, че Русия е част от тази програма, като получава американско финансиране и то десетилетия наред – програмата е създадена за обезопасяване на биологични оръжия и опасни патогени в лаборатории в целия бивш Съветски съюз, както и с цел изграждане на доверие между Вашингтон и Москва след Студената война: Биолабораториите в Украйна - какво всъщност правят САЩ там

Каква е най-екстравагантната "заплаха" според руския доклад - тази за биологични оръжия под формата на комари-убийци и заразени с вируси птици, която беше лансирана дори в ООН, предизвиквайки солидна доза присмех: Смях в залата: Русия за биологични оръжия в Украйна - комари и птици, заразени с вируси (ВИДЕО)

