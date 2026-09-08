Сестрински организации и бъдещо сътрудничество: Представители на МНИ бяха гости на конгреса на МПО в САЩ

Председателят на Македонския научен институт доц. Милен Михов и заместник-председателят доц. Наум Кайчев бяха специални гости на 105-ия конгрес на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада, съобщиха от института. Конгресът се проведе от 4 до 6 септември 2026 г. в Кливланд, Охайо, като двамата взеха участия във всички заседания и съпътстващи прояви на форума. Конгресът беше открит и закрит с изпълнение на химна „Изгрей зора на свободата“.

Традиционните връзки между МНИ и МПО

По време на заключителното тържество доц. Милен Михов подчерта традиционните връзки между двете организации от самото им създаване преди повече от век през 1922 и 1923 г.

Той изтъкна ключовото значение на МПО за поддържане традициите на македонските българи в Северна Америка и очерта традиционните връзки между МНИ и МПО, които достигнаха нов по-висок етап на развитие през последните години при настоящето ръководство на МПО под председателството на г-н Ник Стефанов и напомни, че през септември 2025 г. в Чикаго бе подписан меморандум за разбирателство между двете организации.

Представителите на МНИ проведоха среща с новоизбрания състав на ЦК на МПО, на която бяха обсъдени конкретни форми на научно и организационно сътрудничество, фокусирани върху едновековния юбилей на органа на МПО в. „Македонска трибуна“, най-старият съвременен македонски вестник, непрекъснато излизащ от 1927 г.

На форума на МПО бяха обсъдени редица аспекти на бъдещата дейност на организацията.

КАкво се случи на конгреса на МПО

Фред Минков бе отличен с новоучредената награда „Георги Лебамов“ за специалните му заслуги за опазване на традициите на МПО. За нови членове на ЦК с тригодишен мандат бяха избрани Грег Чачов от МПО „Свобода“ – Колъмбъс, Охайо, Светла Сноудън от МПО „Илинден“ – Лас Вегас и Надя Тодорова от МПО „Струмишката петорка“ от североизточните Съединени щати.

Кога е следващият конгрес?

Следващият 106 конгрес на организацията ще се проведе в гр. Форт Уейн, Индиана в началото на септември 2027 г.

Светослав Станков, генерален консул на Република България в Чикаго, САЩ за поредна година оказа специално съдействие за провеждането на форума. Той бе отличен на 105 конгрес със специална грамота на МПО с признание за приноса му за запазване на нейното документалното наследство. ОЩЕ: Първо по рода си отличие за български дипломат: МПО награди консула ни в Чикаго Светослав Станков (ВИДЕО и СНИМКИ)