"Бяхме изоставени": Тръмп за пореден път критикува НАТО заради Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Белия дом, че страните от алианса "са предали" САЩ по време на войната срещу Иран, предаде Франс прес.

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"Ако на този пост (генерален секретар на НАТО - бел. ред.) беше някой друг, днес дори нямаше да имаме среща, за да бъда честен с вас, защото бяхме изоставени", каза Тръмп, който след това насочи критиките си към Испания, като същевременно разкритикува Италия, Великобритания, Германия и Франция.

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