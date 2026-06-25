Спорт:

"Бяхме изоставени": Тръмп за пореден път критикува НАТО заради Иран

25 юни 2026, 0:48 часа 696 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Бяхме изоставени": Тръмп за пореден път критикува НАТО заради Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в присъствието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който е на посещение в Белия дом, че страните от алианса "са предали" САЩ по време на войната срещу Иран, предаде Франс прес. 

Още: Исторически вот: Сенатът на САЩ гласува за прекратяване на войната с Иран

"Ако на този пост (генерален секретар на НАТО - бел. ред.) беше някой друг, днес дори нямаше да имаме среща, за да бъда честен с вас, защото бяхме изоставени", каза Тръмп, който след това насочи критиките си към Испания, като същевременно разкритикува Италия, Великобритания, Германия и Франция. 

Още: Тръмп се извъртя как ще дава замразени пари на Иран

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп НАТО Марк Рюте война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес