Бури и ураган взеха жертви в Мексико (ВИДЕО)

Най-малко четирима души загинаха в Мексико в резултат на тежките метеорологични условия, свързани с преминаването на урагана "Саймън" и на тропическата буря "Рейчъл". Десет души се водят за изчезнали. Тропическата буря „Рейчъл“ достигна сушата в Долна Калифорния през уикенда. Валежите, съпътстващи бурята, са причинили материални щети, наводнения и прекъсвания на електрозахранването в различни населени места на полуострова.

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Възрастен мъж е загинал в крайбрежния щат Гереро на Тихия океан, съобщи губернаторката Евелин Салгадо. По на север, в щата Долна Калифорния, са загинали две деца и двама възрастни от едно и също семейство, а още 10 души са в неизвестност, заяви губернаторката Марина дел Пилар. Инцидентите са свързани с урагана "Саймън", който се движи покрай тихоокеанското крайбрежие на Мексико, и тропическата буря "Рейчъл", достигнала северозападния щат Долна Калифорния.

🌀🇲🇽Watch: HURRICANE #Simon THREATENS #Mexico Powerful winds, torrential rain, and dangerous flooding threaten coastal communities. 🌊⚠️ https://t.co/8nvb39iePz — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 11, 2026

"Саймън" беше ураган от втора категория и се намираше на около 90 километра югозападно от тихоокеанското крайбрежие на щата Халиско. Националната метеорологична служба на Мексико прогнозира, че ураганът ще продължи да се движи на северозапад, като постепенно отслабва. Очакваше се през нощта той да се приближи до крайбрежния град Масатлан, в щата Синалоа, вече като ураган от първа категория. Властите продължават да предупреждават за обилни валежи, силни ветрове и високи вълни по тихоокеанското крайбрежие, съобщават местни медии.

Hurricane Simón is now a Cat 1, and Acapulco, Mexico has been getting hit with some flash flooding and landslides. Simón is expected to reach Category 4 intensity over the next 24 to 48 hours. https://t.co/ug4rawboEe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 9, 2026