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Ураганът "Поло" удари Мексико със страшна сила (ВИДЕО)

29 септември 2026, 11:01 часа 613 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ураганът "Поло" удари Мексико със страшна сила (ВИДЕО)

Ураганът "Поло" достигна сушата на Мексико със сила от категория 3, съобщи Националният център по ураганите на САЩ. Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие, на тихоокеанското крайбрежие. С придружаващи ветрове със скорост до 175 км/ч "Поло" достигна сушата на мексиканския щат Долна Калифорния - един от най-изложените в страната райони на урагани, които заплашват да бъдат по-интензивни тази година заради феномена “Ел Ниньо”.

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Най-малко двама души загинаха при приближаването на урагана “Поло” към Мексико. Други трима души са в неизвестност в западния щат Халиско, след обилни дъждове и свлачища, съобщи службата за гражданска защита.

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Мексико ураган
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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