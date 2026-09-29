Ураганът "Поло" удари Мексико със страшна сила (ВИДЕО)

Ураганът "Поло" достигна сушата на Мексико със сила от категория 3, съобщи Националният център по ураганите на САЩ. Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие, на тихоокеанското крайбрежие. С придружаващи ветрове със скорост до 175 км/ч "Поло" достигна сушата на мексиканския щат Долна Калифорния - един от най-изложените в страната райони на урагани, които заплашват да бъдат по-интензивни тази година заради феномена “Ел Ниньо”.

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Най-малко двама души загинаха при приближаването на урагана “Поло” към Мексико. Други трима души са в неизвестност в западния щат Халиско, след обилни дъждове и свлачища, съобщи службата за гражданска защита.

Breaking: Hurricane Polo makes landfall in Baja California Sur, Mexico, as category 3 hurricane. pic.twitter.com/mslLKwe6iL — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 29, 2026