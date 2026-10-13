Чудо в Гватемала: Момиче се събуди в ковчега по време на погребението си (ВИДЕО)

Истинско чудо и шокиращ обрат преживя семейство в Гватемала, след като 15-годишната им дъщеря се събуди в ковчега си по време на собственото си погребение. Драмата се разиграва, след като тийнейджърката Юлейди Иксотояк губи съзнание на път за медицински център. Изпаднал в паника, баща ѝ опитал да провери състоянието ѝ, но не усетил нито дишане, нито пулс. Убеден, че дъщеря му е починала, той купил ковчег и я отнесъл у дома, за да организира погребение.
Почти осем часа по-късно, докато роднини и близки скърбели около ковчега по време на традиционната церемония, присъстващите останали в пълна вцепененост — забелязали, че момичето започнало да се движи вътре в ковчега.
На място незабавно била повикана спешна медицинска помощ. Лекарите бързо по поели грижите за тийнейджърката.
Към момента 15-годишната Юлейди е пълно съзнание, състоянието ѝ е стабилно и тя продължава да се възстановява от преживения шок.
A 15-year-old girl in Guatemala wakes up in a coffin as her family mourns her Yuleidy Ixotoyac was believed to be dead after losing consciousness on her way to a medical center. Her father said he could not detect any breathing or pulse, so he bought a coffin and took her home. Almost eight hours later, during the farewell ceremony, mourners noticed the girl moving inside the coffin. She was given medical assistance. Yuleidy is now conscious and recovering.— NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026