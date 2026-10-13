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Чудо в Гватемала: Момиче се събуди в ковчега по време на погребението си (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 10:53 часа 916 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Чудо в Гватемала: Момиче се събуди в ковчега по време на погребението си (ВИДЕО)

Истинско чудо и шокиращ обрат преживя семейство в Гватемала, след като 15-годишната им дъщеря се събуди в ковчега си по време на собственото си погребение. Драмата се разиграва, след като тийнейджърката Юлейди Иксотояк губи съзнание на път за медицински център. Изпаднал в паника, баща ѝ опитал да провери състоянието ѝ, но не усетил нито дишане, нито пулс. Убеден, че дъщеря му е починала, той купил ковчег и я отнесъл у дома, за да организира погребение.

Почти осем часа по-късно, докато роднини и близки скърбели около ковчега по време на традиционната церемония, присъстващите останали в пълна вцепененост — забелязали, че момичето започнало да се движи вътре в ковчега.

На място незабавно била повикана спешна медицинска помощ. Лекарите бързо по поели грижите за тийнейджърката.

Към момента 15-годишната Юлейди е пълно съзнание, състоянието ѝ е стабилно и тя продължава да се възстановява от преживения шок.

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Гватемала ковчег починало момиче
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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