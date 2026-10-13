Турски медии: "Азов Конкорд" не е бил ударен, а е участвал в спасителна операция

Турските медии коментират информациите за два нови кораба, ударени от дронове край българските брегове на Черно море - "Азов Конкорд" и "Челси 3". Според изданието Turkiye Today обаче единият от тях всъщност не е бил обект на атака.

Според източник, на който се позовава турската медия, "Последната информация е, че "Азов Конкорд" не е бил ударен, а е участвал в спасителна операция за екипажа от потънал кораб, който, от своя страна, е бил ударен."

"Към момента не е ясно кой кораб е бил ударен, вероятно "HS Dignity", североизточно от нос Шабла, Черно море. Този случай няма нищо общо с "Челси 3". "Челси 3" е бил ударен на много по-южна позиция", твърди източникът.

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Атаките

Дронове са ударили два кораба край черноморското крайбрежие на България през нощта, като са потопили единия, заяви българският премиер Румен Радев, добавяйки, че макар да няма ясни доказателства, „логиката“ подсказва, че атаките са дело на Русия.

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„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да отправим обвинения срещу която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще призова посланик Митрофанова за разговор“, каза Радев след извънредно заседание на правителствения Съвет по сигурност.

Ударите са втората вълна от атаки с дронове срещу търговски кораби близо до български води за една седмица, след потъването на „Алфа Ватан“ на 6 октомври.

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Войната между Русия и Украйна се разпространява все по-дълбоко в корабните пътища на Черно море, коментира турското издание.