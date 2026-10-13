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Клубът на Григор губи търг за тенис база в Борисовата градина срещу сдружение без дейност

13 октомври 2026, 11:19 часа 711 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Клубът на Григор губи търг за тенис база в Борисовата градина срещу сдружение без дейност

Тенис клубът от Хасково, в който Григор Димитров прави първите си стъпки в спорта, оспорва процедурата за отдаване под наем на държавната тенис база "Борисова градина" в София. Сдружение "Тенис клуб Хасково 2015" е подало касационна жалба до Върховния административен съд (ВАС) срещу резултата от търга, проведен от Министерството на вътрешните работи. Става въпрос за публичен държавен имот, който трябва да бъде предоставен за стопанисване за срок от 30 години.

Защо клубът от Хасково оспорва търга? 

Според жалбата победителят в процедурата е сдружение "Спортен клуб Олимпия - спорт за всички", регистрирано през 2019 година. От хасковския клуб посочват, че организацията е декларирала липса на дейност и няма обявени годишни финансови отчети. 

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Григор Димитров

В същото време "Тенис клуб Хасково 2015" твърди, че е представил доказателства за активна спортна дейност, включително подготовка на състезатели, организиране на турнири и лагери, както и над 130 медала и призови класирания.

Основното възражение е свързано с показателя "Възможности за развитие на спортната дейност". Според жалбоподателя за него не са били предварително обявени ясни критерии за оценяване. Именно по този показател победителят е получил максималния брой точки, докато хасковският клуб е оценен с наполовина по-малко.

Спор за бъдещето на държавен имот 

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Адвокатът по делото Марина Георгиева коментира пред БТА, че липсата на ясни критерии поставя под въпрос начина, по който се определя бъдещият стопанин на базата. "Говорим за държавен имот, който трябва да служи на обществото за следващите 30 години", заяви тя.

Предстои ВАС да се произнесе по жалбата. 

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Григор Димитров
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Стефан Йорданов Редактор
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