Франция разкри тайните си ядрени учения, за да възпира Русия

Френските военновъздушни сили използват опита от войните в Украйна и Близкия изток, за да усъвършенстват подготовката си за ядрени удари. Париж същевременно е все по-склонен да говори открито за тези учения, за да възпира Русия.

Четири пъти годишно около 50 френски военни самолета се издигат във въздуха в рамките на операция „Покер“ (Poker), по време на която се отработва сценарий за ядрен удар срещу противникова държава.

На фона на завръщането на ядрените оръжия в центъра на дебата за сигурността в Европа Франция се стреми да поддържа надеждно възпиране чрез крилатите ракети с ядрени бойни глави, изстрелвани от въздуха. Самолетите, които ги носят, трябва да могат да преодоляват противниковата противовъздушна отбрана. Дроновете, радарите и ракетните системи се развиват бързо, а Франция трябва да не изостава от тези промени. Още: Засилено ядрено възпиране, дронове и роботи: Франция планира рекордни военни разходи

„Ясно е, че днес нашите противници не действат така, както преди 10 години - а същото важи и за нас. Всички напредват и следят какво правят останалите“, заяви генерал Стефан Вирем, командир на ядрения компонент на френските военновъздушни сили, в рядко интервю за три медии, цитиран и от Politico.

По думите му в сценариите на учението вече са заложени нови тактики и оборудване.

„Технологичните иновации се развиват с главоломна скорост във всяка област. Трябва да се адаптираме към това темпо, за да намерим начин да им противодействаме. Това винаги е сблъсък между меча и щита“, обясни генералът, визирайки самолетите носители, системите за откриване, наземната противовъздушна отбрана и сателитите.

Френските ядрени оръжия винаги са били ключов елемент от отбранителната стратегия на страната. Променящата се геополитическа обстановка - руската инвазия в Украйна, постоянните ядрени заплахи на Кремъл и нарастващите съмнения относно ангажимента на САЩ към сигурността на Европа - прави ядрения арсенал на Франция още по-важен. През март френският президент Еманюел Макрон обяви, че страната ще увеличи броя на ядрените си бойни глави. Още: Френската армия: САЩ влияят зле на нашите интереси

Париж също така поддържа позицията, че неговите „жизненоважни интереси“ имат силно европейско измерение. Това означава, че нападение срещу европейския континент потенциално би могло да предизвика френски отговор. Праговете за използване на ядрено оръжие обаче умишлено остават неясни.

Макрон, чиято страна е единствената ядрена сила в ЕС, започна диалог с няколко европейски държави за възможностите за ядрено сътрудничество. Германия, Швеция, Финландия и Полша вече са част от тези разговори. В крайна сметка те биха могли да участват в операциите „Покер“.

Президентските избори във Франция догодина обаче могат да променят условията. Крайнодясната кандидатка Марин льо Пен, която води в социологическите проучвания, заяви, че европейските държави трябва да купуват френско оборудване, ако искат да се възползват от защитата на френското ядрено възпиране.

„Единственият въпрос, който има значение, е дали френското ядрено възпиране, когато защитава жизненоважни интереси на други държави, е достоверно“, коментира Андре Льоблан, експерт по отбрана и сигурност в мозъчния тръст Institut Montaigne. „Тъй като френските ядрени сили никога не са били използвани, тяхната достоверност зависи, наред с другото, от последователността на стратегическите сигнали, които се отправят регулярно, но пестеливо в дългосрочен план.“ Още: Франция праща със сигурност 2000 войници в Украйна: Кремълска рецепта за успешна информационна война

Въпреки тези опасения Русия следи внимателно случващото се. Тази седмица Кремъл определи изпитателното изстрелване от Франция на ракета с ядрени способности от подводница - наблюдавано лично от Макрон - като част от „обречена на провал“ стратегия.

По-открито демонстриране на ядрената мощ

Достоверността на ядреното възпиране все повече зависи и от това съюзниците и противниците да чуват и виждат ясни сигнали.

„Нашата задача е да проникнем през противниковата отбрана, за да гарантираме на президента - и на противника - че ако той заплаши жизненоважните ни интереси, ще нанесем неприемливи за него щети“, заяви Вирем.

От март Франция вече не разкрива броя на ядрените си бойни глави, за да оставя противниците си в неведение. Макрон нарича този подход „стратегическа двусмисленост“.

В същото време Париж засили демонстрациите на военна мощ, а публичните изявления на Вирем за операция „Покер“ показват, че Франция е по-склонна открито да говори за ядрения си потенциал. Доскоро френските военни дори не потвърждаваха съществуването на учението.

Това се случва на фона на нарастващите опасения, че Русия може да нападне държава от НАТО до края на десетилетието. Подобни предупреждения отправят министри на отбраната от алианса, генерали и военни анализатори. Още: Френските войски официално се изтеглят от Чад (ВИДЕО)

Вирем вече разкрива необичайно много подробности за операция „Покер“. Той обясни например, че след симулираните изстрелвания на ядрената крилата ракета ASMPA-R френските военновъздушни сили анализират резултатите. Реална ракета не се изстрелва. Екипажите оценяват и евентуалните загуби, които френската страна би понесла при проникване през противниковата противовъздушна отбрана.

По думите на генерала „Покер“ е „реална операция“, което означава, че тя не е длъжна да се придържа към същите правила в мирно време, които ограничават обичайните военни тренировки.

„Това ми дава повече свобода да стигна много по-далеч, отколкото при обикновено учение, особено що се отнася до правилата за безопасност при полети над бурни морета и ограниченията за продължителността на дежурствата на екипажите“, каза той.

„Подготовката ни е съсредоточена върху сценарии с много висока интензивност в усложнена среда, при химически, биологични, радиологични или ядрени заплахи и нападения срещу националната територия.“

Надпревара с технологиите

В момента Франция изпълнява мащабна програма за модернизиране на ядреното си възпиране по въздух и море. Въпреки напрегнатото състояние на публичните финанси правителственият бюджет за 2027 г. предвижда 63,4 млрд. евро за военни разходи при 57 млрд. евро през тази година. Около 12% от средствата са предназначени за ядреното възпиране.

Миналата година Макрон обяви, че Франция ще възстанови дейността на четвърта ядрена авиобаза в Люксьой, на по-малко от 100 километра от германската граница. Тя ще допълни съществуващите бази в Истр, Авор и Сен Дизие.

До 2035 г. в Люксьой трябва да бъдат разположени две ескадрили изтребители Rafale от стандарта F5, оборудвани с ракетите ASN4G - бъдещите френски хиперзвукови крилати ракети с ядрени бойни глави. Френски източник: Франция с тайни военни учения да се намеси в Украйна

Ядрената авиация на Франция разработва и системи с дронове и средства за противодействие на безпилотни летателни апарати. Военните признават обаче, че технологиите се развиват толкова бързо, че съществуващите системи могат да остареят за кратко време.

„Погледнете какво се случва в Украйна днес“, заяви Вирем. „Появяват се нови дронове, а борбата срещу тях се развива в изключително кратки срокове. При нас е същото. Трябва да станем много по-гъвкави.“

„Трябва да приемем, че системите, които изпитваме и въвеждаме в експлоатация, може да не са напълно актуални още след година - и че ще трябва редовно да ги заменяме“, обясни той.

Според генерала последните конфликти показват още колко важни са ракетите „въздух-въздух“ с по-голям обсег, способностите за потискане на противниковата противовъздушна отбрана и безпилотните бойни апарати, които действат съвместно с пилотираните самолети. Още: "Военният Шенген на НАТО": Решаващ тест за френската армия дали ще може да съперничи на руската (ВИДЕО)

Друго предизвикателство е, че в крайна сметка френските военновъздушни сили може да се нуждаят от 230 бойни самолета при около 185 в момента. Причината е, че изтребителите Rafale, способни да носят ядрено оръжие, се използват и за конвенционални бойни задачи.

Въпросът е бил „повдиган многократно“ от командващия френските военновъздушни и космически сили генерал Жером Беланже, посочи Вирем. Обещанието на Макрон за разширяване на авиацията обаче не беше включено в последния закон за военното планиране, приет миналото лято.

Генералът подчерта, че икономическите затруднения няма да подкопаят френския ядрен потенциал.

„Абсолютният приоритет - сърцевината на всичко - е ядреното възпиране... Компромисите винаги, винаги се правят в полза на възпирането.“