Тръмп обмисля да уволни Кимбърли Гилфойл: Ето какво е сътворила бившата му снаха като посланик в Гърция?

"Обмисляме го. Да, не сме доволни". Така американският президент Доналд Тръмп отговаря на въпроса дали администрацията на САЩ обмисля да уволни предизвикателната американска посланичка в Гърция Кимбърли Гилфойл, която му е и бивша снаха, тъй като беше годеница на Тръмп-младши. Недоволството на Тръмп идва след поредица от разкрития, последното от които е молбата й към бизнесмен да покрие личните й разходи в периода преди изслушването й за посланик. Според Associated Press държавният секретар Марко Рубио също е „изключително ядосан“ от новините за поведението на Гилфойл.

Q: Are you considering firing Kimberly Guilfoyle? Trump: We're looking at it. Yeah, we're not happy. https://t.co/7MFAHdt69b — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Trump: We're looking at it. Yeah, we're not happy. https://t.co/7MFAHdt69b

— Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

Гилфойл не е коментирала директно докладите, но в изявление, публикувано късно в неделя, адвокатите ѝ отрекоха тя да е направила нещо нередно и твърдят, че парите, които е поискала от донора на Тръмп, са били плащане за услуги – публични изяви и речи, предшестващи номинацията ѝ за посланик – които не са били платени, пише гръцкото издание Kathimerini. ОЩЕ: Посланичката на САЩ в Гърция и бивша на Тръмп-младши се хвалила с услуги от гръцки богаташи

От закани към гръцкото правителство до скъпи подаръци

В поредица от статии, датиращи от края на миналия месец, американското издание The Wall Street Journal съобщава за съмнително поведение на Гилфойл, включително отправяне на предполагаема заплаха към служител на приемащата държава, приемане на неподходящи подаръци и услуги и предлагане да използва влиянието си в администрацията в замяна на плащането на голяма сметка по кредитна карта.

От края на септември вестникът публикува множество подробности за съмнително поведение на Гилфойл.

В първия си доклад се казва, че тя е казала на гостите на прием, че САЩ могат да подкопаят гръцкото правителство, ако пожелаят, че е насърчавала бизнес интересите на една конкретна гръцка строителна и енергийна компания и е допускала неин лобист до частни дипломатически срещи.

Докато Рубио е бил в Атина, вестник The Wall Street Journal съобщи – позовавайки се на текстови съобщения – че Гилфойл е помолила дарител и поддръжник на Тръмп да плати сметка с кредитна карта от 100 000 долара точно преди изслушването й за посланик, обещавайки му достъп до служители на администрацията, ако го направи.

След това The Wall Street Journal съобщи, че Гилфойл е била бясна, че не е била поканен на събитие на гръцка тематика на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, по-рано тази година, и е поискала да присъства, докато се е хвалила с луксозни пътувания до Франция с ръководители на енергийни компании.

Друг репортаж, от британския таблоид „Дейли Мейл“, съобщава, че Гилфойл е отчуждил служителите на американското посолство в Атина и е прекрачил границите на поведение, подобаващо на висш представител на американското правителство в Гърция.

Гилфойл е бивш водещ на Fox News Channel и прокурор в Калифорния, която някога е била омъжена за губернатора на Калифорния от Демократическата партия Гавин Нюсъм и е била сгодена за сина на Тръмп, Доналд-младши.

Тече разследване срещу Гилфойл?

Американски служител, който също пожела анонимност, за да обсъди кадрови въпроси, заяви, че главният инспектор на Държавния департамент разследва твърденията, които за първи път се появиха в The Wall Street Journal в края на миналия месец и оттогава се умножиха.

Той не можа да каже дали е започнало официално разследване от страна на главния инспектор.

Главните инспектори често провеждат неофициални разследвания по жалби срещу служители и много пъти тези разследвания не водят до пълно разследване, което може да доведе до дисциплинарни мерки, включително уволнение. Държавният департамент отказа коментар относно евентуално разследване на генералния инспектор, предава Kathimerini, позовавайки се на Associated Press. ОЩЕ: Въпреки скандал с американския посланик в Гърция: Гръцкото външно няма да я привиква