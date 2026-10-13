След разрешение на съда: Флавио Болсонаро може да посещава баща си

Върховният съд на Бразилия разреши на кандидата за президент Флавио Болсонаро отново да посещава баща си, бившия президент Жаир Болсонаро, който изтърпява присъда при условия на домашен арест в Бразилия, предаде Франс прес. Десният Флавио Болсонаро излезе начело в първия тур на президентския вот на 4 октомври, изпреварвайки настоящия президент, левичаря Луиз Инасио Лула да Силва. Още: Болсонаро vs Лула: Тръмп поздрави съюзника си за "голямата победа" на първи тур в Бразилия

Какво се случва с Жаир Болсонаро?

Болсонаро, който в момента е сенатор, нямаше право да посещава баща си от юли насам, след като разкри съдържанието на писмо, с което бившият президент изразяваше подкрепата си за неговата предизборна кампания. Съдията Алешандре де Мораеш от Върховния съд сега разреши посещенията му при баща му, но забрани те да имат „политическа или предизборна цел“.

От края на 2025 г. Жаир Болсонаро изтърпява 27-годишна присъда заради опит да завземе властта след загубата си на президентския вот от Лула да Силва през 2022 г. Поради повтарящи се здравословни проблеми Жаир Болсонаро, който винаги е казвал, че е невинен, изтърпява наказанието си у дома, в богат квартал на бразилската столица. В жилището при него са и съпругата му Мишел, която наскоро беше избрана за сенатор, и дъщеря им Лаура.

Вторият тур на президентските избори в Бразилия ще е на 25 ноември.

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