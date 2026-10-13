Куба обяви голяма реформа на своя петролен и газов сектор

Куба обяви реформа на своя петролен и газов сектор, като разреши предоставянето на концесии на чуждестранни инвеститори и отвори сектора за участие на местни частни предприятия. Мярката е част от либерализацията на кубинската икономика, предаде Франс прес. Комунистическата страна, която е изпаднала в енергийна криза и е подложена на силен натиск от Вашингтон, се стреми да увеличи производството си на петрол и природен газ.

Новото законодателство е част от пакета от 176 реформи в подкрепа на пазарната икономика, приети през юни. Те предвиждат отварянето на цели сектори от икономиката за частния сектор.

Реформата

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От началото на 90-те години в Куба присъстват чуждестранни компании, работещи в областта на въглеводородите. Досега обаче те са могли да участват единствено чрез договори за поделяне на добива, сключвани в рамките на съвместни предприятия с кубинската държава. Новото законодателство въвежда и други възможности, сред които предоставянето на петролни концесии, които могат да се окажат по-привлекателни за някои инвеститори, обясни Педро Абигонтус, представител на министерството на енергетиката и мините, цитиран от официалния портал „ Кубадебате“.

Паралелно с това законът предвижда участието на национални частни икономически субекти в дейностите на петролната индустрия, добави той.

Целта на новото законодателство е постепенно увеличаване на производството на суров петрол и природен газ, без да се изоставя държавният контрол върху петролните ресурси.

От януари САЩ налагат петролна блокада на Куба. Тя задълбочи икономическата и енергийната криза, обхванала страната с население от 9,4 милиона души. Неотдавна Вашингтон наложи санкции и на няколко държавни предприятия и ръководители от петролния сектор.

Куба произвежда около 40 процента от петрола, който потребява. Основната част от това производство е предназначена за работата на седем остарели електроцентрали, които представляват гръбнака на електроенергийната система на страната.

Вашингтон разрешава изпращането на горива от САЩ единствено за зараждащия се частен сектор на Куба. Тези покупки, разрешени от февруари, покриват само 3 процента от потребностите на страната, според кубинските власти.

По официални данни в момента в Куба работят над 15 000 малки и средни предприятия, които осигуряват заетост на повече от една трета от работната сила.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята, че комунистическият остров, намиращ се на 150 километра от бреговете на Флорида, представлява „изключителна заплаха“ за националната сигурност на страната му. Той неколкократно е предупреждавал, че може да „поеме контрола“ над него.

Същевременно Куба отхвърли твърденията на американските власти, че 90 пратки гориво, задържани миналата седмица, са били предназначени за острова. В сряда американските власти съобщиха, че са задържали 90 пратки гориво, предназначени за Куба, на приблизителна стойност 3 милиона долара. Според тях горивото е било предназначено за „Енетек“ - кубинска държавна компания, която е под американски санкции от юли.

Според Хосе Фигероа от министерството на вътрешната сигурност на САЩ пратките е трябвало да „бъдат изпратени на кубинското правителство чрез структура, санкционирана от американското правителство“.

„Куба няма нищо общо с това“, заяви министърът на енергетиката и мините на Куба Висенте де ла О Леви по време на среща с журналисти. „Нямаме дори договор за тези покупки“, подчерта той.

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