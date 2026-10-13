"Цялата държава е под камуфлаж": Според Пеевски до ударите в Черно море се е стигнало след фиаското на КСНС

Миналата седмица на Консултативния съвет, с беззъбата позиция, незаконно приета, при липса на кворум, който реално беше фалшифициран, доведе до това. България не каза нищо и отново се случи! Колкото и да тичкат днеска сутринта, цялата държава е под камуфлаж.

Това заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод на новите атаки на военни дронове срещу кораби на ръба на териториалните води на България, на 17 мили източно от Крапец и на 18 мили източно от Бяла.

"Няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент", заяви Пеевски.

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"Колкото и да се обясняват управляващите, просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на госпожа Йотова, с което признаха всичко, което се случило. Въпросът е, след като е поставен нейният подпис, кой и нареди да го постави? Затова се скриха", коментира още Пеевски относно проваленото заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъдат изслушани служебни и длъжностни лица във връзка с помилването Огнян Атанасов.

Атаките

Дронове са ударили два кораба край черноморското крайбрежие на България през нощта, като са потопили единия, заяви българският премиер Румен Радев, добавяйки, че макар да няма ясни доказателства, „логиката“ подсказва, че атаките са дело на Русия.

„Нямаме солидни и ясни доказателства, за да отправим обвинения срещу която и да е от страните, но логиката, както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще призова посланик Митрофанова за разговор“, каза Радев след извънредно заседание на правителствения Съвет по сигурност.

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Ударите са втората вълна от атаки с дронове срещу търговски кораби близо до български води за една седмица, след потъването на „Алфа Ватан“ на 6 октомври.

Войната между Русия и Украйна се разпространява все по-дълбоко в корабните пътища на Черно море, коментира турското издание.