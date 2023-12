Да гониш къща: Властите преследваха мобилен дом в САЩ (ВИДЕО)

Полицията в американския град Екселсиър Спрингс имаше интересен Ден на благодарността. Всичко започва при опит да спрат водач, който обаче отказва да се подчини. ОЩЕ: След гонка: Убиец на пътя получи доживотен затвор в Германия

Следва гонка между полицията и къщата на колела, а видно от кадрите историята завършва със задържането на водача на мобилната къща.

Authorities' attempt to pull over a driver led to an unusual chase......with a mobile home! 😳😱 pic.twitter.com/Ro4HFcwPEh