Войната в Иран:

"Да взривят Лос Анджелис, да взривят Сан Диего": Тръмп "защити" политиката си за Иран (ВИДЕО)

06 октомври 2026, 14:13 часа 792 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Да взривят Лос Анджелис, да взривят Сан Диего": Тръмп "защити" политиката си за Иран (ВИДЕО)

Думите от заглавието не са шега, а част от репликите на американския президент Доналд Тръмп пред негови поддръжници в Небраска - един от щатите, които традиционно подкрепят Републиканската партия, която преди вече 10 години стана трамплин на Тръмп за безподобна политическа кариера. 

Пред своите привърженици настоящият президент на САЩ стигна дотам, че да обяснява как подпалената от него война с Иран е за да нямат иранците ядрени оръжия и било "малка цена" да се плащат по-скъпи горива. Само че Тръмп се увлече и включи в "малката цена" "взривяване" на Лос Анджелис и Сан Диего - градове, където традиционно демократите са по-силни политически. А след месец предстоят изборите за Камарата на представителите и Сената в американския Конгрес, които републиканците изглежда ще загубят - ОЩЕ: Историческото унижение за Тръмп на идващите избори за Конгреса се оформя все по-явно (ВИДЕО)

Тръмп не забрави да повтори като истинска латерна, че "много скоро" войната с Иран щяла да приключи.

Карън Бас, кметът на Лос Анджелис, разкритикува президента на САЩ, че е отправил това, което тя нарече "безотговорни заплахи", които "биха могли да компрометират" безопасността на втория по големина град в Америка. "Ролята на президента е да защитава страната, а не да я заплашва активно и да насърчава атаки срещу американски животи", каза тя в официално изявление, цитирано от The Guardian.

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Тод Глория, кметът на Сан Диего, заяви, че градът му "не е косвена щета" във войната на Тръмп с Иран. "Ние не сме за разход. И никога не сме "малка цена за плащане. Дръжте нашия град далеч от вашите безразсъдни приказки за война", написа той в социалната мрежа "Х" - Още: "Имаше заплахи": Тръмп обяви защо САЩ изтеглиха бомбардировачите си от Великобритания (ВИДЕО)

На този фон, в Иран изглежда предстои вътрешнополитически трус - иранската новинарска агенция Tasnim съобщи, че има искане за отстраняване на иранския външен министър Абас Арагчи, което е регистрирано в системата на иранския парламент, но все още не е официално отнесено до президиума.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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