Украйна има спешен проблем с изтребителите F-16 (ВИДЕО)

Уязвимостта на украинската система за противовъздушна отбрана става критична, а недостигът на ракети прехващачи „Пейтриът“ (Patriot) не е единственият проблем. Изтребителите F-16 са най-доброто средство за противодействие на новите руски дронове „Шахед“ с реактивни двигатели. Украйна обаче разчита на западната помощ за поддържането на този свой летателен парк, а поради забавяния по-голямата част от флота ѝ от F-16 е извън строя, твърди американското издание The Wall Street Journal.

Украйна е свалила 55% от руските дронове с реактивни двигатели през септември

Според медията през септември Русия е изстреляла около 2000 дрона с реактивни двигатели срещу Украйна, от които украинските ВВС понастоящем успяват да прехванат около 55%. Отбелязва се, че дроновете с реактивни двигатели са точно този тип цели, с които самолетите F-16 се справят най-добре, като стандартната цена на един свален дрон възлиза на 25 000 долара или по-малко.

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Украинските пилоти на F-16 са свалили около 2500 дрона от всички видове и приблизително 650 крилати ракети. След 300 летателни часа обаче самолетите се нуждаят от така наречената „фазова инспекция“, за да се поддържат в изправност двигателят, авиониката, хидравликата, горивните тръбопроводи и други системи.

More than half of Ukraine’s F-16s are reportedly affected by maintenance uncertainty, according to WSJ. The jets require major inspections after 300 flight hours to service engines, avionics, hydraulics and other systems. Retired US Rear Adm. Mark Montgomery says inspections that… pic.twitter.com/9xgdnGk4YH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 30, 2026

"Фазова инспекция" в Белгия вместо в САЩ: 40 седмици вместо 6

Съединените щати са възложили на белгийската компания Sabena Aerospace Engineering договор на стойност до 235,5 милиона долара за поддръжката на украинските F-16, въпреки че част от работата се извършва от подизпълнители. "Фазовата инспекция" обикновено отнема между две и шест седмици в САЩ, но в Белгия тя трае до 40 седмици, пише The Wall Street Journal.

Твърди се, че повече от половината от украинските изтребители F-16 в момента се намират в състояние на несигурност по отношение на техническото обслужване и че при сегашното темпо на операциите и поддръжката Киев ще "изчерпи" силите на останалите самолети до края на годината.

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Изтребителите, участващи в бойни операции, може да се нуждаят от повече техническо обслужване, отколкото тези, които се използват в мирно време, а недостигът на определени компоненти също може да допринесе за забавяния. Но независимо от причината, това е „провал в поддръжката, който се превръща в криза в областта на противовъздушната отбрана“, пише изданието.

Същевременно командващият Военновъздушните сили на Украйна генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко заяви, че украинските пилоти на F-16 до момента са свалили повече от три хиляди въздушни цели, включително 666 ракети.