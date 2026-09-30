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Украйна има спешен проблем с изтребителите F-16 (ВИДЕО)

30 септември 2026, 17:34 часа 610 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Украйна има спешен проблем с изтребителите F-16 (ВИДЕО)

Уязвимостта на украинската система за противовъздушна отбрана става критична, а недостигът на ракети прехващачи „Пейтриът“ (Patriot) не е единственият проблем. Изтребителите F-16 са най-доброто средство за противодействие на новите руски дронове „Шахед“ с реактивни двигатели. Украйна обаче разчита на западната помощ за поддържането на този свой летателен парк, а поради забавяния по-голямата част от флота ѝ от F-16 е извън строя, твърди американското издание The Wall Street Journal.

Украйна е свалила 55% от руските дронове с реактивни двигатели през септември

Според медията през септември Русия е изстреляла около 2000 дрона с реактивни двигатели срещу Украйна, от които украинските ВВС понастоящем успяват да прехванат около 55%. Отбелязва се, че дроновете с реактивни двигатели са точно този тип цели, с които самолетите F-16 се справят най-добре, като стандартната цена на един свален дрон възлиза на 25 000 долара или по-малко.

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Украинските пилоти на F-16 са свалили около 2500 дрона от всички видове и приблизително 650 крилати ракети. След 300 летателни часа обаче самолетите се нуждаят от така наречената „фазова инспекция“, за да се поддържат в изправност двигателят, авиониката, хидравликата, горивните тръбопроводи и други системи.

"Фазова инспекция" в Белгия вместо в САЩ: 40 седмици вместо 6

Съединените щати са възложили на белгийската компания Sabena Aerospace Engineering договор на стойност до 235,5 милиона долара за поддръжката на украинските F-16, въпреки че част от работата се извършва от подизпълнители. "Фазовата инспекция" обикновено отнема между две и шест седмици в САЩ, но в Белгия тя трае до 40 седмици, пише The Wall Street Journal.

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Твърди се, че повече от половината от украинските изтребители F-16 в момента се намират в състояние на несигурност по отношение на техническото обслужване и че при сегашното темпо на операциите и поддръжката Киев ще "изчерпи" силите на останалите самолети до края на годината.

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Изтребителите, участващи в бойни операции, може да се нуждаят от повече техническо обслужване, отколкото тези, които се използват в мирно време, а недостигът на определени компоненти също може да допринесе за забавяния. Но независимо от причината, това е „провал в поддръжката, който се превръща в криза в областта на противовъздушната отбрана“, пише изданието.

Същевременно командващият Военновъздушните сили на Украйна генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко заяви, че украинските пилоти на F-16 до момента са свалили повече от три хиляди въздушни цели, включително 666 ракети.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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