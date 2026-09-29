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Групово изнасилване завърши с есета за извинение: Скандал в престижен университет в САЩ

29 септември 2026, 12:26 часа 1053 прочитания 1 коментар
Снимка: iStcok/Guliver
Групово изнасилване завърши с есета за извинение: Скандал в престижен университет в САЩ

Огромен скандал разтресе престижния американски университет "Корнел", след като станаха известни шокиращи подробности около вътрешно дисциплинарно разследване за тежко престъпление. Бивша студентка заведе официално дело срещу учебното заведение от "Бръшляновата лига" и седем членове на студентското братство "Чи Фай". Според нейните показания през октомври 2024 г., след студентско парти, тя е била напичена и принудена да приеме кетамин, след което е била подложена на часове наред групово изнасилване.

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Жертвата разкрива, че след като един от участниците изпратил съобщение в Snapchat, в къщата пристигнали още няколко студенти, за да се включат в изнасилването й.

Въпреки тежестта на престъплението, вътрешното разследване на университета "Корнел" приключва с абсурдно меки наказания. Само двама от седемте студенти са изключени. За останалите ръководството нарежда едва временно отстраняване от занятия. Те трябвало да напишат и есета, изразяващи разкаяние.

Този скандален подход предизвика вълна от възмущение и доведе до съдебния иск от страна на пострадалата. След завеждането на делото окръжната прокуратура на окръг Томпкинс официално възобнови наказателното разследване срещу насилниците, давайки шанс за истинско правосъдие.

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САЩ изнасилване университет
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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