Най-висшият български военен изненадващо се оттегли

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с тримесечно предизвестие. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Ефтимов, който е най-висшият български военен, заема поста началник на отбраната от 30 март 2020 г. През годините той е получил редица отличия, сред които награден знак на Министерството на отбраната "За вярна служба под знамената" и почетен знак на МО "Свети Георги".

Към момента не са обявени причините, поради които адмирал Ефтимов е решил да поиска освобождаването си от военна служба. Още: Върховният главнокомандващ на НАТО в Европа: България е надхвърлила 2% от БВП за разходи за отбрана

Как се стигна дотук?

В края на миналата година бяха приети промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които беше увеличена пределната възраст за военна служба на офицерите с висши военни звания. Промените бяха свързвани и с възможността Ефтимов да остане на поста си.

През 2026 г. адмиралът навършва 65 години, но след законовите промени генералите и адмиралите могат да служат до 67-годишна възраст. Това му даваше възможност да изпълни втория си четиригодишен мандат като началник на отбраната, започнал през 2024 г.

Промените обаче бяха върнати с вето от тогавашния президент, а сега премиер Румен Радев. Тогава той заяви, че увеличаването на пределната възраст за военнослужещите е прекомерно и създава условия за противопоставяне между различните категории военнослужещи. Още: Приносът на България за мира в Западните Балкани: Равносметката на военните преди 6 май

Ветото впоследствие беше преодоляно, а промените в закона влязоха в сила. Ефтимов остана на поста си, но отношенията между тогавашния върховен главнокомандващ Румен Радев и най-висшия български военен бяха съпътствани от публични разминавания по въпроса за възрастта за служба и бъдещето на висшия команден състав.