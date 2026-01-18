Демократите ще опитат да блокират европейските мита на Тръмп заради Гренландия

Демократът Чък Шумър, лидер на малцинството в Сената на САЩ, обяви, че ще се опита да блокира митата, които американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи на 8 европейски държави заради спора около Гренландия, предаде ДПА.

"Безразсъдните мита на Доналд Тръмп вече и без това спомогнаха за покачване на цените и навредиха на нашата икономика, а сега той само още повече влошава ситуацията", се казва в становище на Шумър, разпространено снощи.

"Невероятно е как той иска да умножи по две ефекта от тази глупост, като наложи мита на най-близките ни съюзници в името на нереалистичния си поход за завладяване на Гренландия", твърди Шумър.

По думите му демократите в Сената ще внесат законопроект за блокиране на тези мита, "преди да са нанесли още по-големи щети на американската икономика и на нашите съюзници в Европа".

Планът на Тръмп

Тръмп обяви, че от 1 февруари САЩ ще обложат с 10% мито вноса от 8 европейски страни заради липсата на подкрепа за американско овладяване на Гренландия.

Президентът посочи, че става дума за всички стоки, идващи от Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия.

Според него ако не бъде постигнат консенсус за продажба на Гренландия, от 1 юни митата ще скочат на 25%.

Източник: Getty Images

Отпор в Конгреса

Против митническата заплаха на Тръмп се изказаха и други представители на Конгреса на САЩ.

Двамата съпредседатели на двупартийната сенатска Група за наблюдение по въпросите на НАТО Джийн Шахийн от демократите и Том Тилис от републиканците предупредиха, че от подобна риторика полза имат единствено противници като руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин, "които искат да видят алианса разединен".

"В момент, когато много американци се безпокоят от цената на живота, тези мита повишават разходите на домакинствата и бизнеса", посочиха те в съвместно изявление и призоваха правителството да спре със заплахите и да се върне към дипломацията.

Тръмп многократно даде да се разбере, че ще придобие Гренландия - ход, на който европейските партньори от НАТО категорично се противопоставят.

Арктическият остров се ползва с широка автономия и е част от Дания, която членува в Северноатлантическия пакт.

