Търговците на прицел: Държавата с методика за проверка на всяко вдигане на цените

Нови правила срещу поскъпването на стоките и услугите пише Министерството на икономиката. Освен методика за определяне на справедливи стойности на основни хранителни стоки, се подготвя и проект на методика за преценка дали всяко едно повишение на цените на стоки и услуги на пазара е икономически обосновано. Изискването за такава методика, по която да работят проверяващите органи - НАП и КЗП, бе въведено с последните промени в Закона за защита на потребителите, с които забраната за увеличение на цените без икономическа обоснованост бе удължена с още една година, а глобите - двойно завишени.

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Забраната бе въведена в средата на 2025 г. покрай предстоящото въвеждане на еврото и трябваше да действа до началото на август на тази година. Новата власт - "Прогресивна България", обаче реши, че моментът не е подходящ да се премахне ограничението, защото, според тях, много търговци само това чакали - да вдигнат цените от август, пише в. "Сега".

Проектът на новата методика е публикуван за обществено обсъждане и трупа силно негативни становища от засегнатите търговци.

В методиката са описани редица формули, по които контролните органи ще изчисляват дали повишената цена от даден търговец изцяло е икономически обоснована или има някаква част от увеличението, която не може да бъде обяснена.

От Сдружението за модерна търговия (СМТ), в което членуват търговските вериги, смятат, че "методиката не отчита пълната икономика на ценообразуването". "При търговията на дребно цените се формират под въздействието на множество взаимосвързани фактори – не само преки разходи, но и търсене, конкурентна среда, промени в обемите, сезонност, продуктов микс, използване на капацитета и управление на рентабилността на ниво категория или портфейл. Държавата на практика ограничава възможността на търговците да поддържат установената си рентабилност", посочват от СМТ.

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Новите правила за това що е то икономически обосновано вдигане на цените ще доведат до абсурдна ситуация - търговци и производители да бъдат ограничавани да свалят цените на стоките и услугите си.

С новата методика държавата стоварва поредна административна тежест върху бизнеса. Изисква се всяко повишение на даден разход да се разпределя върху всички стоки или услуги, които предлага търговецът, ако той иска да го отрази по някакъв начин в цените.

"Ако един търговец има хиляди артикули и реши да вдигне заплатата на хигиенистката, ще бъде задължен да екстраполира този допълнителен разход върху всички хиляди артикули. Това е убийствена административна хамалогия", посочват търговците. Нещо повече - проверяващите може да не приемат обосновката на търговеца, защото повечето текстове в методиката звучат абстрактно и неясно.

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От Асоциацията на търговците на нехранителни стоки и от Сдружението за модерна търговия настояват държавата да се откаже от подобен административен контрол на цените, като преработи методиката си за икономически обоснованото вдигане на цените и да заложи единствено ясни и обективни критерии, изключващи чиновнически произвол.

Търговците настояват ако държавата все пак реши да определя ценовата политика на свободните стопански субекти, да го направи със закон, а не с наредба.