Депресирано и тъжно: 5-годишното дете, задържано от имиграционните, е в тежко психическо състояние (ВИДЕО)

Петгодишното момченце, което беше задържано заедно с баща си от федерални имиграционни агенти в Минесота, е „депресирано и тъжно“ в център за задържане в Тексас. Това съобщи американски конгресмен от Демократическата партия. Агенти на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) арестуваха Лиъм Рамос и баща му Адриан Ариас – търсещи убежище от Еквадор, на 20 януари. Снимки на детето в предучилищна възраст, със синя шапка с формата на зайче и раница, държано от служители, които са се опитвали да арестуват баща му, отново разпалиха общественото възмущение срещу федералната имиграционна кампания, по време на която агенти са застреляли двама американски граждани.

Местни образователни власти заявиха, че служителите са използвали момчето като „примамка“, за да изкарат бащата от дома му.

"Нието едно дете не заслужава това"

Демократическият представител от Тексас Хоакин Кастро каза, че е прекарал около 30 минути с Лиам и баща му в центъра за задържане в Дили, Тексас. „Баща му каза, че той вече не е същият, че спи много, защото е депресиран и тъжен“, заяви Кастро. Той добави, че по време на посещението му Лиам е спял. „Притеснявам се за психическото му състояние“, каза още той.

Федерален съдия в Тексас временно блокира депортирането на Лиам и баща му тази седмица, като постанови, че федералното правителство няма право да изведе двамата извън юрисдикцията на съда, докато те оспорват задържането си.

„Казах на всички много ясно, че страната е против това, което се случва, че Лиам трябва да бъде освободен, че страната настоява за освобождаването му и че нито едно петгодишно дете не бива да бъде задържано по този начин“, каза Кастро, описвайки посещението си.

„Семейството на момчето е било законно допуснато да влезе в Съединените щати, защото е подало молба за убежище по установен ред“, добави той.

Около 100 души протестираха пред центъра в Дили с искане детето да бъде освободено и в знак на несъгласие с мащабната имиграционна кампания на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Служители на щатската полиция в Тексас използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.

Кастро заяви, че е прекарал около три часа и половина в центъра, разговаряйки с родители и семейства. „В Дили няма престъпници“, каза той.

„Доналд Тръмп каза, че това е свързано с арестуване на нелегални престъпници – това е неговият израз. Там няма нито един престъпник“, добави той.

Виолета Иванова
