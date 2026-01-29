Депресирано и тъжно: 5-годишното дете, задържано от имиграционните, е в тежко психическо състояние (ВИДЕО)

Петгодишното момченце, което беше задържано заедно с баща си от федерални имиграционни агенти в Минесота, е „депресирано и тъжно“ в център за задържане в Тексас. Това съобщи американски конгресмен от Демократическата партия. Агенти на Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) арестуваха Лиъм Рамос и баща му Адриан Ариас – търсещи убежище от Еквадор, на 20 януари. Снимки на детето в предучилищна възраст, със синя шапка с формата на зайче и раница, държано от служители, които са се опитвали да арестуват баща му, отново разпалиха общественото възмущение срещу федералната имиграционна кампания, по време на която агенти са застреляли двама американски граждани.

ОЩЕ: Ужасяващо: Имиграционните служби в САЩ задържаха 5-годишно дете (СНИМКИ)

Местни образователни власти заявиха, че служителите са използвали момчето като „примамка“, за да изкарат бащата от дома му.

More here from Castro: pic.twitter.com/T3tu7CZsxK — Jeremy Wallace (@JeremySWallace) January 29, 2026

"Нието едно дете не заслужава това"

Демократическият представител от Тексас Хоакин Кастро каза, че е прекарал около 30 минути с Лиам и баща му в центъра за задържане в Дили, Тексас. „Баща му каза, че той вече не е същият, че спи много, защото е депресиран и тъжен“, заяви Кастро. Той добави, че по време на посещението му Лиам е спял. „Притеснявам се за психическото му състояние“, каза още той.

Федерален съдия в Тексас временно блокира депортирането на Лиам и баща му тази седмица, като постанови, че федералното правителство няма право да изведе двамата извън юрисдикцията на съда, докато те оспорват задържането си.

„Казах на всички много ясно, че страната е против това, което се случва, че Лиам трябва да бъде освободен, че страната настоява за освобождаването му и че нито едно петгодишно дете не бива да бъде задържано по този начин“, каза Кастро, описвайки посещението си.

ОЩЕ: Брус Спрингстийн атакува Тръмп с нова песен (ВИДЕО)

„Семейството на момчето е било законно допуснато да влезе в Съединените щати, защото е подало молба за убежище по установен ред“, добави той.

Just visited with Liam and his father at Dilley detention center. I demanded his release and told him how much his family, his school, and our country loves him and is praying for him. pic.twitter.com/9a2pCuapYd — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) January 28, 2026

Около 100 души протестираха пред центъра в Дили с искане детето да бъде освободено и в знак на несъгласие с мащабната имиграционна кампания на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Служители на щатската полиция в Тексас използваха сълзотворен газ, за да разпръснат демонстрантите.

Кастро заяви, че е прекарал около три часа и половина в центъра, разговаряйки с родители и семейства. „В Дили няма престъпници“, каза той.

„Доналд Тръмп каза, че това е свързано с арестуване на нелегални престъпници – това е неговият израз. Там няма нито един престъпник“, добави той.