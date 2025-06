Джей Ди Ванс: Иран вече не е в състояние да създаде ядрено оръжие (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран вече не е в състояние да създаде ядрено оръжие, след като американските удари са унищожили инфраструктурата му, предаде Ройтерс, като се позова на негово интервю за американската телевизия "Фокс нюз". Още: Иран стреля по военна база на САЩ, но внимаваше да не уцели. Тръмп отговори (ВИДЕО)

.@VP JD Vance: "We have destroyed the Iranian nuclear program, zero Americans have died." pic.twitter.com/8g157CoiFp