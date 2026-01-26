Докато ICE убива: 7 демократи спасиха имиграционната служба на Тръмп, но все пак ще има орязване на парите

Малка група умерени демократи от Камарата на представителите - долната камара на Конгреса в САЩ - се обедини с републиканците, за да приеме закон за финансиране на Министерството на вътрешната сигурност (DHS). Така бе преодолян бунтът на повечето демократи, разгневени от агресивните операции на Имиграционната и митническа служба (ICE) в Минеаполис и други градове. Вотът в края на миналата седмица мина с 220 срещу 207 гласа, като седем демократи се разграничиха от партията си и гласуваха "за".

Камарата на представителите прие и отделен пакет от законопроекти за финансиране на други федерални агенции с широко, надпартийно гласуване - в опит да се избегне частично спиране на работата на правителството на 31 януари.

Сега законопроектът отива в Сената (горната камара), където лидерите на Комитета по бюджета са одобрили споразумението за финансиране. Пакетът представлява последната част от 12-те законопроекта за разходи, които Конгресът трябва да приеме всяка година, за да поддържа правителството активно, и ще го финансира до края на септември 2026 г.

Бунт на демократите заради убийствата на ICE

Членове на крайната левица призоваха демократите да спрат финансирането на Имиграционната и митническа служба, след като този месец служител на ICE застреля смъртоносно Рене Гуд - жена от Минеаполис и американска гражданка: Жената, застреляна от имиграционните служби в Минеаполис, е имала четири огнестрелни рани.

Снимка: Getty Images

На 24 януари агенти на американската имиграционна служба пак застреляха човек в Минеаполист - там, където напрежението заради действията на ICE от началото на 2026 година е най-високо. Бил е убит медицински работник, който, оказва се, не е насочвал оръжие към агентите, а е държал в ръката си телефон: Подробности за убийството в Минеаполис: Имиграционните застреляли медик с телефон, а не с пистолет (СНИМКИ+ВИДЕО).

В Минеаполис избухнаха масови протести с искане имиграционните да се махат от града.

И като знак за това, че въпросът с ICE се е превърнал в основен политически проблем за демократите, лидерът на малцинството Хаким Джефрис от Ню Йорк и неговите най-близки съратници се присъединиха към редовите демократи и гласуваха против законопроекта за финансиране на Министерството на вътрешната сигурност. Членовете на Демократическата партия заявиха, че в него липсват достатъчни предпазни мерки и отчетност за ICE.

Либералната представителка Роза ДеЛауро, демократ от Кънектикът и водеща преговаряща по по-широкото споразумение за финансиране, също гласува против законопроекта за DHS.

Джефрис заяви пред репортери: „ICE е извън контрол и действа по твърде много начини, които са в разрез със закона". Той обвини ICE, че „използва парите на данъкоплатците, за да нанася жестокости на американския народ“, включително чрез убийството на Гуд „с хладнокръвие“, предаде NBC News.

Лидерите взеха това решение дори след като ДеЛауро и други висши демократични представители сключиха двупартийно споразумение за финансиране на правителството през фискалната 2026 година, която приключва на 30 септември.

7-те демократи, благодарение на които законопроектът мина

Седемте демократи, които гласуваха "за", бяха: Хенри Куеяр и Висенте Гонзалез - и двамата от Тексас; Джаред Голдън от Мейн; Мари Глусенкамп Перес от Вашингтон; Дон Дейвис от Северна Каролина; Лаура Гилън и Том Суози - и двамата от Ню Йорк.

Конгресменът Томас Маси от Кентъки беше единственият републиканец, който гласува "против".

Някои демократи изразиха съжаление, че партията им не се е борила толкова упорито срещу ICE, колкото за удължаване на финансирането на Закона за достъпни здравни грижи, когато наложиха 43-дневно спиране на работата на правителството миналата есен.

Снимка: Getty Images

„Вместо да обясним на американския народ къде се намираме, каква е имиграционната система и защо не функционира – тя не функционира, но защо не функционира и какви са решенията за това – имаме само група демократи, които се опитват да бъдат по-твърди по отношение на имиграцията от републиканците. Това никога не е работило“, каза Прамила Джаяпал, демократ от Вашингтон.

Все пак има и съкращения в парите за ICE

Демократите ДеЛауро и Мъри посочиха, че са осигурени 20 милиона долара за камери за персонала на ICE. Има обаче и съкращения във финансирането на службата за операции по прилагане и извеждане и в броя на местата за задържане.

Докато повечето демократи подхождат внимателно към имиграцията, други в партията се противопоставят на ICE, като се опитват да насочат общественото недоволство към агенцията. Шри Танедар - демократ от Мичиган - е внесъл законопроекта „Abolish ICE Act“, според който агенцията трябва да се разформирова.

Междувременно Делия Рамирес от Илинойс представи тази седмица закона MELT ICE, който ще прекрати финансирането от DHS за задържане или наблюдение на имигранти и ще пренасочи тези средства към здравеопазване, жилищно настаняване и други социални услуги в местните общности.

Нито един от двата закона обаче няма шанс да бъде приет при републиканското мнозинство в Камарата на представителите и Сената.

Демократите все пак твърдят, че са постигнали победи в по-широкия пакет за финансиране на правителството, включително финансиране за грижи за деца, помощ за жилищно настаняване, психично здраве и стипендии. В много от тези случаи предложените от президента Доналд Тръмп съкращения са отхвърлени.

