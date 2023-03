Евакуираха цял град заради запалени влакови цистерни в Минесота

Сигналът за инцидента е подаден около 1 часа сутринта местно време. Няколко цистерни от влак дерайлираха и се запалиха в западния край на Реймънд, град в югозападния окръг Кандийохи в Минесота, който има население от по-малко от 800 души.

Разследва се причината за инцидента и досега няма съобщения за жертви. ОЩЕ: Дерайлира товарен влак с 50 цистерни, превозващи опасни вещества в Охайо (ВИДЕО)

JUST IN: Train derails near Raymond, Minnesota, prompting a local evacuation order, officials say. https://t.co/TRtxmigChj