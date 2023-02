ФБР влезе в дома на Джо Байдън в Делауеър

"Днес, с пълната подкрепа и съдействие на президента, Министерството на правосъдието извършва планирано претърсване на дома му в Рехобът, Делауеър", пише личният адвокат на Байдън Боб Бауер.

"Съгласно стандартните процедури на Министерството на правосъдието, в интерес на оперативната сигурност и почтеност, то се стреми да извърши тази работа без предварително публично уведомление и ние се съгласихме да сътрудничим", каза още Бауер, цитиран от CNN. "Претърсването днес е още една стъпка в задълбочения и навременен процес на Министерството на правосъдието, който ние ще продължим да подкрепяме и улесняваме изцяло. Ще разполагаме с допълнителна информация след приключването на днешното претърсване".

BREAKING: The FBI is searching President Joe Biden's Rehoboth Beach, Delaware beach home according to personal attorney Bob Bauer. NEWSMAX's Logan Ratick [@Logan_Ratick] reports.



MORE: https://t.co/48bUM7hN73 pic.twitter.com/PcgsOI2GEi