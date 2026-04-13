Фиаско с доставката на бюлетини: Изборите в Перу се проточват втори ден

Резултатите от общите избори в Перу се забавиха, след като десетки хиляди хора не успяха да гласуват поради технически и логистични проблеми в редица избирателни секции, съобщи BBC. Настоящият президент на Перу Хосе Мария Балкасар заяви, че компанията, наета да достави материалите за гласуване, не е успяла да го направи навреме.

Избирателните власти предоставиха еднодневно удължаване на срока на повече от 50 000 избиратели, които не успяха да гласуват в неделя. Проблеми са имали избирателите в Лима и в избирателни секции в чужбина - например в Орландо, Флорида и Патерсън, Ню Джърси.

Гласуването е задължително за перуанци на възраст между 18 и 70 години, а тези, които не гласуват, могат да бъдат глобени.

Очертава се балотаж

Предварителното преброяване на половината от подадените гласове постави консервативния кандидат Кейко Фухимори леко пред десничарския бивш кмет на столицата Лима, Рафаел Лопес Алиага, но битката за второто място все още е много оспорвана.

Всички кандидати са далеч под необходимите 50% от гласовете, за да спечелят категорично, което прави балотаж между двамата водещи кандидати на 7 юни почти сигурен.

Който и да спечели президентската надпревара, ще замени 83-годишния Балкасар, който е на поста едва от февруари. Политическият елит на Перу е разтърсен от поредица от скандали и импийчмънти, които доведоха до оставки, отстраняване и импийчмънт на шестима президенти през последното десетилетие.