Правителството на Гюров:

Фиаско с доставката на бюлетини: Изборите в Перу се проточват втори ден

13 април 2026, 18:20 часа 425 прочитания 0 коментара
Резултатите от общите избори в Перу се забавиха, след като десетки хиляди хора не успяха да гласуват поради технически и логистични проблеми в редица избирателни секции, съобщи BBC. Настоящият президент на Перу Хосе Мария Балкасар заяви, че компанията, наета да достави материалите за гласуване, не е успяла да го направи навреме.

Избирателните власти предоставиха еднодневно удължаване на срока на повече от 50 000 избиратели, които не успяха да гласуват в неделя. Проблеми са имали избирателите в Лима и в избирателни секции в чужбина - например в Орландо, Флорида и Патерсън, Ню Джърси.

Гласуването е задължително за перуанци на възраст между 18 и 70 години, а тези, които не гласуват, могат да бъдат глобени. 

Очертава се балотаж

Предварителното преброяване на половината от подадените гласове постави консервативния кандидат Кейко Фухимори леко пред десничарския бивш кмет на столицата Лима, Рафаел Лопес Алиага, но битката за второто място все още е много оспорвана.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Всички кандидати са далеч под необходимите 50% от гласовете, за да спечелят категорично, което прави балотаж между двамата водещи кандидати на 7 юни почти сигурен. 

Който и да спечели президентската надпревара, ще замени 83-годишния Балкасар, който е на поста едва от февруари. Политическият елит на Перу е разтърсен от поредица от скандали и импийчмънти, които доведоха до оставки, отстраняване и импийчмънт на шестима президенти през последното десетилетие.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова Отговорен редактор
Перу бюлетини избори
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес