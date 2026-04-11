Голяма битка за президент в Перу: 35 са кандидатите

11 април 2026, 16:09 часа 284 прочитания 0 коментара
Голяма битка за президент в Перу: 35 са кандидатите

Рекордните 35 кандидати се борят за президентския пост в Перу в неделя, предаде "Ал Джазира". Само един обаче се определи като най-голям привърженик на Доналд Тръмп и това е Рафаел Лопес Алиага, бизнес магнат и бивш кмет, известен с прякора „Порки“, който беше фаворит в надпреварата от август. Но преди гласуването в неделя, Лопес Алиага няма какво да покаже с тези усилия. Според проучване на Ipsos, публикувано седмица преди вота, подкрепата за него е спаднала до едва 7 процента, като десният му съперник Кейко Фуджимори го изпреварва с осем пункта.

В платформата на Фухимори не се споменават амбициите на Тръмп в Латинска Америка. В нея се казва, че ако Фухимори бъде избрана, нейната външна политика ще бъде „основана изключително на националния интерес“. 

Непредсказуема надпревара

С над 20% от гласоподавателите, които все още не са решили, надпреварата е изключително непредсказуема. Но повечето политически анализатори вече не очакват Лопес Алиага да премине към вероятен балотаж през юни между двамата водещи кандидати за президент.

Това повдигна въпроси относно ограниченията и потенциалните рискове от приемането на марката „Тръмп“ в Перу и в Латинска Америка като цяло.

„Крайнодесните почитатели на Тръмп несъмнено поставят под въпрос заслугите му“, каза Бенджамин Гедан, директор на програмата за Латинска Америка в Центъра за външни работи „Стимсън“. ОЩЕ: Премиерът на Перу настоя за извънредни правомощия

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Латинска Америка Перу избори
