САЩ обяви два бразилски наркокартела за терористични организации

Държавният департамент на САЩ обяви двата най-големи бразилски наркокартела за чуждестранни терористични организации, предаде Асошиейтед прес. С наближаването на президентските избори в Бразилия през октомври привържениците на бившия президент Жаир Болсонаро призоваха за тази стъпка на САЩ, вземайки на прицел политиката за обществена сигурност на сегашния бразилски президент Луиз Инасио Лула да Силва. Още: Неофициално: САЩ и Иран са се договорили за 60-дневно удължаване на мирното споразумение (ВИДЕО)

С над 50 000 членове

Снимка: Getty images

Още: След срещата с Тръмп: Синът на Болсонаро проведе ключови разговори във Вашингтон

Двете престъпни банди - "Първа команда на столицата" (PCC) и "Червената команда" (CV) - вероятно имат общо над 50 000 членове, според експерти.

Обявяването на престъпни наркокартели в Латинска Америка за чуждестранни терористични организации е стратегия, използвана напоследък от администрацията на Тръмп.

Американският президент прибягва и до военни действия и други агресивни мерки за борба с трафика на наркотици в Западното полукълбо, по-специално чрез провеждането на кампания от смъртоносни удари по лодки срещу онези, които нарича "наркотерористи" в Карибско море и източната част на Тихия океан.

Още: Новата мечта на Тръмп - собствена банкнота (СНИМКА)