Финансовият министър на САЩ с нагло обяснение за Гренландия (ВИДЕО)

"Слабостта" на Европа обуславя необходимостта САЩ да контролират Гренландия заради глобалната стабилност. Това заяви американският министър на финансите Скот Бесънт. В изказване пред телевизия NBC Бесънт посочи, че контролът над Гренландия е от ключово значение за геополитическата шахматна игра с Русия и Китай. Той твърди, че европейските лидери ще "осъзнаят", че се нуждаят от американска защита и че Украйна ще се срине без американска подкрепа.

ОЩЕ: Тръмп тайно търсел информация за военните обекти в Гренландия

US Treasury Secretary Scott Bessent claims European leaders would “realize” they need US protection and that Ukraine would collapse without US support. pic.twitter.com/MhY3IwDHMa — WarTranslated (@wartranslated) January 18, 2026

"Ние сме най-силната държава в света", каза Бесънт и добави: "Европейците внушават слабост. САЩ внушават сила".

Той изрази убеденост, че европейските лидери в края на краищата ще "приемат" идеята за американски контрол над Гренландия. "Вярвам, че европейците ще разберат, че така е най-добре за Гренландия, за Европа и за САЩ".

Министърът добави, че скоро не е обсъждал с Тръмп дали президентът на все още обмисля прибягването до извънредни правомощия, за да оправдае използването на сила за придобиването на Гренландия.

ОЩЕ: Рюте е говорил с Тръмп за Гренландия - обобщи дискусията в две изречения

Изявлението му идва само ден след заплахата на президента на САЩ Доналд Тръмп да въведе мита срещу осем европейски държави, които се противопоставят на плановете му за придобиване на Гренландия, включително срещу Дания - отдавнашен верен съюзник на Вашингтон.