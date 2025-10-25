Готова за реванш? Камала Харис обмисля трета кандидатура за президент

Бившият вицепрезидент на САЩ, Камала Харис, даде най-силния си сигнал до момента, че обмисля трета кандидатура за президентския пост, заявявайки, че времето ѝ в политиката не е приключило. В интервю за BBC, излъчено на фона на обиколката ѝ за представяне на мемоарната ѝ книга "107 дни", Харис заяви: "Не съм приключила. През цялата си кариера съм живяла живот в служба на обществото и това е в костите ми".

На директен въпрос дали тя може да бъде бъдещ президент, Харис отговори "Възможно е", като същевременно уточни, че все още не е взела окончателно решение за бъдещето си. Тя изрази увереност, че нейните племеннички "със сигурност" ще видят жена президент на САЩ през живота си.

Тези коментари идват месеци след като Харис обяви, че няма да се кандидатира за губернатор на Калифорния през 2026 г., което засили спекулациите, че погледът ѝ е насочен към Белия дом през 2028 г.

По време на интервюто Харис омаловажи резултатите от социологически проучвания, които я определят като аутсайдер за номинацията на Демократическата партия, като според някои залози тя изостава дори от актьора Дуейн "Скалата" Джонсън. "Никога не слушам проучванията. Ако ги слушах, нямаше да се кандидатирам за първия или втория си пост и със сигурност нямаше да седя тук", заяви тя.

Харис също така отправи остра критика към президента Доналд Тръмп, наричайки го "тиран" и заявявайки, че предупрежденията ѝ за неговите авторитарни наклонности, направени по време на кампанията през 2024 г., са се оказали верни. Тя го обвини, че използва федералните агенции като оръжие срещу критиците си.

Книгата на Харис, "107 дни", разказва за нейната кратка президентска кампания през 2024 г., която започна, след като президентът Джо Байдън се оттегли от надпреварата.

Въпреки че не е обявила официално кандидатурата си, изявленията на Харис ясно показват, че тя възнамерява да остане централна фигура в американската политика и оставя вратата широко отворена за нова битка за Белия дом.

