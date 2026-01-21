Губернаторът на Калифорния срина лидерите на ЕС: Недейте да коленичите пред Тръмп, опълчете му се (ВИДЕО)

Любопитно:

21 януари 2026, 06:28 часа 365 прочитания 0 коментара
Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм, който е един от най-отявлените противници на американския президент Доналд Тръмп, открито разкритикува европейските лидери и ги нарече "безгръбначни" заради постоянните отстъпки, които правят пред държавния глава на САЩ. Затова и губернаторът определи Тръмп като "тиранозавър". Нюсъм е демократ и в миналото многократно влиза в словесни престрелки с Тръмп по различни въпроси, включително намеси с Националната гвардия.

Думите на Нюсъм станаха факт на Световния икономически форум в Давос. И макар и сурови, с тях той призова европейските лидери "да покажат гръбнак", да се изправят и да престанат да сервилничат пред Тръмп. Време е да се обедините, каза губернаторът.

Нюсъм определи като "жалка картинка" това, че на Тръмп се подарява Нобеловата награда за мир. Тръмп изиграва европейските лидери и ги прави на глупаци. И още - че световните лидери буквално са си плюли на достойнството и трябвало да носят наколенки, защото мнозина от тях нямат търпение да паднат на колене пред Тръмп.

Нюсъм нарече световните лидери "жалки", че са се преобърнали, и каза, че е трябвало да си носи наколенки - забележка към това колко нетърпеливо мнозина "падат на колене" пред Тръмп. Той описа Тръмп без заобикалки: "Той е Т-Рекс. Или се чифтосваш с него, или той те поглъща". Според Нюсъм, Тръмп реагира само на сила - и така наречената "класическа дипломация" просто не работи.

Ивайло Ачев
Доналд Тръмп Европейски съюз европейски лидери Гавин Нюсъм
