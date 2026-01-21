И Киър Стармър отказва участие в Съвета за сигурност на Тръмп

Британският премиер Киър Стармър ще откаже да се присъедини към така наречения „Съвет за мир“ на Доналд Тръмп, съобщава Financial Times. Изданието се позовава на неназован британски официален представител. Преди това беше съобщено, че Норвегия и Франция също са решили да не участват в инициативата на Тръмп.

Съветът за мир на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп покани редица световни лидери да се присъединят към неговия „Съвет на мира за Газа“, с надеждата си да придвижи напред 20-точковия си план за осигуряване на траен мир и възстановяване на палестинския анклав. Тръмп иска церемонията по подписването да се проведе в Давос в четвъртък, 22 януари 2026 г. въпреки призивите на някои от поканените да се пренапишат условията на панела. Изданието Bloomberg представи списък на държавите, поканени в Съвета. Информацията е получена от източници, запознати с въпроса, и публикации в социалните медии. Изданието уточнява, че не всички държави са потвърдили получаването им и списъкът не е изчерпателен.

Сред предполагаемите поканени са: Албания, Аржентина, Австралия, Австрия, Бахрейн, Беларус, Бразилия, Канада, Кипър, Египет, Европейска комисия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Индия, Индонезия, Ирландия, Израел, Италия, Япония, Йордания, Казахстан, Мароко, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Полша, Португалия, Катар, Румъния, Русия, Саудитска Арабия, Сингапур, Словения, Южна Корея, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Турция, Обединени арабски емирства, Великобритания, Украйна, Узбекистан, Виетнам. България не е в списъка.