"Без ядрени оръжия не си част от клуба, който другите се страхуват да атакуват. Вместо това ставаш част от клуба, който може да бъде атакуван". Това каза украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Financial Times - ОЩЕ: "Небето ще реши изхода от войната": Зеленски говори за нов етап от конфликта с Русия

Зеленски заяви и, че разширяващата се кампания на Украйна с удари с далекобойни дронове е предназначена за режима на Владимир Путин - да усети по-добре какво е война, Путин "да я почувства лично". "Щом започне да я усеща лично... ще видите съветници, които го призовават да се премести някъде отвъд Урал. Колкото по-далеч е Путин от Москва, толкова по-близо ще бъде краят на войната", убеден е Зеленски.

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