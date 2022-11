Хиляди австралийци напускат домовете си заради наводнения (ВИДЕО)

Хиляди жители на няколко града във вътрешността на страната в най-населения австралийски щат Нов Южен Уелс са се евакуирали от домовете си през нощта след повече от 100 предупреждения за наводнения днес, след като реки излязоха от бреговете си и се приближиха до рекордни нива, предаде Ройтерс.

Големи наводнения има във Форбс, селски град в в пшеничния пояс на щата, като се очаква река Лахлан да достигне 70-годишен максимум на нивото си по-късно в петък, съобщи Бюрото по метеорология (БМ).

По поречието на река Мъръмбиджи в Уага Уага, където живеят около 70 000 души, наводненията могат скоро да връхлетят, като се очаква нивата да бъдат по-високи отколкото при наводненията през 2010 г., съобщи БМ.

Flooding continues across NSW as rivers and dams continue to break, and rescue teams continue to search for 2 missing men. #nsw #floods #flooding #australia #auspol #weather #extremeweather #naturaldisaster #disaster #flooding #waggawagga pic.twitter.com/g99qCikGik

An evacuation order is in effect across in parts of New South Wales as rising flood waters threaten to inundate communities.https://t.co/vGqUzGZk8M