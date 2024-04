Илон Мъск иронизира ударите на Израел по Иран

Освен това, Мъск отправи очевиден призив за мир на фона на повишеното напрежение между Израел и Иран, две страни в Близкия изток, които са на ръба на тотална война в резултат на конфликта в Газа, съобщава NDTV.

Споделяйки снимка на ракета, собственикът на SpaceX пише: „Трябва да изпращаме ракети не един към друг, а по-скоро към звездите.“ Публикацията му в X, идва час след появата на съобщения за израелски удар на иранско летище. SpaceX е производител на космически кораби и фирма за сателитни комуникации, собственост на Мъск.

We should send rockets not at each other, but rather to the stars pic.twitter.com/h4apedUrsU