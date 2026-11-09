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Как така забогатяхте с още 3 млрд. долара като президент: Челен сблъсък за Тръмп (ВИДЕО)

09 ноември 2026, 6:57 часа 803 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Как така забогатяхте с още 3 млрд. долара като президент: Челен сблъсък за Тръмп (ВИДЕО)

Има статия във Forbes, според която вашето лично състояние се е увеличило с 3 млрд. долара заради движението на борсите, откакто се върнахте в Белия дом. Моето лично богатство не се е увеличило с толкова? Този въпрос беше един от централните, с които американският президент Доналд Тръмп се сблъска в предаването "60 минути" на CBS. Отговорът на Тръмп към водещия Рос Даутат – то богатството на всички се увеличи, и Вие трябваше да имате акции – ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Forbes извади данни, според които богатството на Тръмп е стигнало 7,3 млрд. долара през септември спрямо 4,3 млрд. долара през 2024 година, когато той все още се състезаваше пак да стане президент на Съединените щати. Съгласно финансовия анализатор и старши редактор във Forbes Дан Александър, Тръмп е спечелил 1 млрд. долара от криптовалута, още 1 млрд. долара от нови криптотокени, но по-скандалното е, че 500 млн. долара са дошли заради съдебно решение – отменена глоба с лихвите по гражданско дело за измама, в което Тръмп и синовете му бяха признати за виновни, че са лъгали над 10 години колко струват притежаваните от тях активи и имоти. Апелативният съд в Ню Йорк обаче реши, че глоба от 500 млрд. долара е прекомерна и дори противоконституционна – остана забраната за Тръмп да заема ръководни постове в компании в Ню Йорк за определен времеви период, ограничения да взема заеми от нюйоркски банки и надзор от синдик върху бизнеса му. И още толкова пари, около 500 млрд. долара, са дошли в портфейла на Тръмп от разширение на семейния му бизнес предимно в Близкия изток, с мащабни имотни сделки.

Темата с корупцията в САЩ стигна до нови висоти напоследък и всъщност много анализатори отвъд Атлантика сочат именно това като основна причина републиканците да бъдат жестоко наказани на изборите за Конгреса. А Тръмп намери оправдания за своето несметно богатство - Барак Обама направил 100 млн. долара за филм по Netflix, което Даутат обеща да провери дали е вярно (с ChatGPT), защото смята, че е било след като Обама е бил президент. "Направи сделката докато беше президент", настоя Тръмп - Още: "Просто се шегувах": Тръмп за идеята шефът на ММА да му стане говорител (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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