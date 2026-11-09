НОИ се захваща с пенсиите, заплатите и майчинството в Бюджет 2027

Надзорният съвет на НОИ ще обсъди проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 година, предаде БНТ. За догодина, той ще надхвърли 16 млрд €. Разходите за пенсии са над 14,6 млрд €. Повече от 6,7 млрд € от парите за пенсии ще бъдат изплатени с трансфер от държавния бюджет. Още: Гълъб Донев призна с половин уста за вземането на спестявания за пенсии, ЕК явно е била против

Пенсии, заплати, доходи, майчинство

Минималната пенсия от 1 юли се предвижда да бъде малко над 374,62 евро. А заложеното осъвременяване на пенсиите е между 7 и 8%.

Минималният осигурителен доход от 1 януари ще бъде 660 €, а максималният 2400 €.

Майчинството през втората година става 450 евро. Минималното обезщетение за безработица ще бъде 13 евро на ден, а максималното малко над 60 евро.

Със сигурност ще живеем по-добре

Припомняме, че майчинството през втората година ще се увеличи от 398 на 450 евро, минималната работна заплата ще достигне 660 евро, а коледните добавки за най-уязвимите ще останат 50 евро. Това са част от социалните мерки, заложени в проектобюджета за 2027 г., които представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред bTV. Тя добави и че пенсионерите ще живеят по-добре през 2027 г.

На въпрос: По-добре ли ще живеят пенсионерите догодина Ефремова заяви: "Със сигурност по-добре. До толкова доколкото предвиждаме, както и миналата година осигурихме гарантирано увеличение на пенсиите и то на всички видове пенсии от средата на годината, така както го предвижда закона и както могат да се вземат и като допълнителни решения по отношение на минималната пенсия. Това са предвидени увеличения. Те ще бъдат с по-голям процент от предвидената инфлация за следващата година и надявам се ще им даде по-добро спокойствие и стабилност, посочи социалният министър.

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