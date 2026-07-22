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САЩ обещаха, че ще защитят България от Иран

22 юли 2026, 13:51 часа 967 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
САЩ обещаха, че ще защитят България от Иран

САЩ увериха, че ще защитят България от евентуални заплахи на фона на разгорещения спор около искането за временно разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" край Ямбол. Междувременно петима кметове от региона се обявиха срещу предложението, позовавайки се на опасенията на местните жители.

В безпрецедентно изявление в социалните мрежи Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) заяви, че Вашингтон разполага с необходимите отбранителни способности, за да гарантира сигурността на съюзниците си по източния фланг на НАТО, включително България.

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и си сътрудничат тясно с българското правителство, както и със съюзниците и партньорите си в по-широкия регион, за да поддържат бдителност спрямо всякакви потенциални заплахи и да им противодействат", се казва в позицията. Още: След като гласуваха за Радев: В Безмер започват подписка срещу американските самолети

Изявлението идва, след като парламентът обсъжда искането на САЩ за временно разполагане в авиобаза "Безмер" на до осем самолета-цистерни и до 250 американски военнослужещи. Самолетите трябва да подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток.

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Преди ден говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не допуска американските сили да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран".

Реакция

На този фон кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети и съпътстващия ги военен персонал в авиобаза "Безмер". Още: "Продължават да лъжат и наглеят": Борисов нападна Радев и "Прогресивна България" за американските самолети (ВИДЕО)

Местните управници посочват, че решението им е взето след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили "сериозна обществена тревога" относно възможните последици от подобен ход.

"Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза "Безмер", когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия", заявяват кметовете.

Според тях подобно решение може да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната.

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Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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