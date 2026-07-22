САЩ обещаха, че ще защитят България от Иран

САЩ увериха, че ще защитят България от евентуални заплахи на фона на разгорещения спор около искането за временно разполагане на американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" край Ямбол. Междувременно петима кметове от региона се обявиха срещу предложението, позовавайки се на опасенията на местните жители.

В безпрецедентно изявление в социалните мрежи Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM) заяви, че Вашингтон разполага с необходимите отбранителни способности, за да гарантира сигурността на съюзниците си по източния фланг на НАТО, включително България.

"САЩ разполагат с регионални отбранителни способности на източния фланг на НАТО, включително в България, и си сътрудничат тясно с българското правителство, както и със съюзниците и партньорите си в по-широкия регион, за да поддържат бдителност спрямо всякакви потенциални заплахи и да им противодействат", се казва в позицията. Още: След като гласуваха за Радев: В Безмер започват подписка срещу американските самолети

Изявлението идва, след като парламентът обсъжда искането на САЩ за временно разполагане в авиобаза "Безмер" на до осем самолета-цистерни и до 250 американски военнослужещи. Самолетите трябва да подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток.

Преди ден говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не допуска американските сили да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран".

Реакция

На този фон кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция срещу разполагането на американските самолети и съпътстващия ги военен персонал в авиобаза "Безмер". Още: "Продължават да лъжат и наглеят": Борисов нападна Радев и "Прогресивна България" за американските самолети (ВИДЕО)

Местните управници посочват, че решението им е взето след срещи и разговори с жители на региона, които са изразили "сериозна обществена тревога" относно възможните последици от подобен ход.

"Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза "Безмер", когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия", заявяват кметовете.

Според тях подобно решение може да създаде допълнителни рискове и напрежение както за област Ямбол, така и за страната.