Кампанията набира скорост: Тръмп сервира пържени картофки в McDonald's (ВИДЕО)

В неделя републиканският любител на бързото хранене Доналд Тръмп облече черно-жълта престилка върху бялата си риза и червена вратовръзка, за да сервира пържени картофи в ресторант на „Макдоналдс“ в Пенсилвания. Предизборният трик беше замислен като закачка към опонента му Камала Харис, която твърди, че на младини е работила във франчайза за бързо хранене.

HAPPENING NOW: President Trump is killing it on his first day on the job at McDonalds. Perfectly salted hot crispy fries. pic.twitter.com/DTH2cdGkEI — Bad Hombre (@joma_gc) October 20, 2024

Тръмп многократно е заявявал, без да представя доказателства, че Харис никога не е работила в „Макдоналдс“, докато е била в колеж - нещо, за който тя говори по време на кампанията. В неделя служител на ресторанта търпеливо показа на 78-годишния републиканец как да загребва пържени картофи в картонени кутии, за да бъдат раздадени на прозореца за шофиране, докато медиите се събираха за фотосесия отвън.

A perfectly executed order of fries from President Trump. 🔥 pic.twitter.com/WsugOMDAcx — Trump War Room (@TrumpWarRoom) October 20, 2024

Известен като ревностен поклонник на хигиената, Тръмп се възхити на инструмента за сервиране, използван за разпределяне на пържените картофи, без да ги вдига: „Чисто е, наистина е хубаво, никога не ги докосваш.“ „Никога няма да забравя това преживяване“, каза той, докато завършваше този етап от кампанията, предназначен да се хареса на избирателите от работническата класа. „Това изисква опит. Преминавам през нещата, свързани с пържените картофи. Нямам нищо против тази работа“, продължи той, като в един момент попита дали клиентите някога са искали повече сол. „Обичам солта!“ - възкликна той, като хвърли малко през рамо на пода, обяснявайки, че е „суеверен“.

President Trump is now working the drive through at McDonald’s



I can’t believe this is real 😂🤣



How can you not love this man? pic.twitter.com/asIF7kMz28 — Nick Sortor (@nicksortor) October 20, 2024

След като репортерите съобщиха, че в неделя се навършват 60 години от рождението на неговата опонентка Харис, Тръмп ѝ пожела „Честит рожден ден“. „Мисля, че ще й поднеса цветя“, пошегува се той. „А може би ще й поднеса и пържени картофи“, цитиран от БГНЕС.