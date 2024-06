„Влакът напусна гарата и никой не може да го спре“ – сръбският президент Александър Вучич за неизбежността на войната на Европа с Русия. „Изберете ме за президент и аз ще го спра“, написа Кенеди в профила си в X. Това не е първият път, когато Кенеди-младши се позовава на думите на президента на Сърбия.

"The train has left the station, and no one can stop it." -- Serbian President Aleksander Vucic on inevitability of Europe war with Russia.

Elect me President and I will stop it. #KennedyShanahan24