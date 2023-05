Кола уби американец, помагал на патици да пресекат

Хората са почели мъжа като на мястото на сблъсъка са оставили цветя и гумени патици.

41-годишният Кейси Ривара е напуснал автомобила си на около 40 км североизточно от Сакраменто. Той е гарантирал, че патиците са достигнали безопасност, но веднага след това бил блъснат от шофьор - тийнейджър.

Полицейското управление в Роклин заяви, че не е извършен арест "и инцидентът все още се разследва".

US man killed by car as he helped ducks cross road https://t.co/4klKMsvjk1