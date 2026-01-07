САЩ присъединяват Гренландия? The Times с 4 сценария

Британското издание The Times очерта четири възможни сценария за присъединяване на Гренландия към Съединените американски щати. Администрацията на Доналд Тръмп не крие апетитите си към самоуправляващия се остров, намиращ се между Северния ледовит и Атлантическия океан, който е част от Кралство Дания. Президентът на САЩ иска Вашингтон да поеме контрол над територията, която, по думите му, е обградена от руски и китайски кораби и затова представлява ключ за националната сигурност на Америка. Местните власти, Копенхаген и европейските съюзници на Щатите остро разкритикуваха плановете на американската администрация.

Четирите варианта за действия на САЩ в Гренландия

Основните варианти пред САЩ, според The Times, са:

Нападение и окупация на острова;

Изкупуване на Гренландия от Дания, придружено с обещания за значителни инвестиции в икономиката на острова в полза на местното население;

Сключване на споразумение за свободна асоциация;

Запазване на статута на Гренландия като датска територия, придружено с увеличаване на военното присъствие на САЩ на острова.

Първата опция отдавна е налице, ако се вярва на реториката на американските официални лица, но според експерти тя остава малко вероятна. Представители на САЩ не изключват използване на военна сила за присъединяване на най-големия остров на Земята.

Вторият сценарий вече бе лансиран от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който поясни, последните коментари за Гренландия не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия: Рубио: САЩ възнамеряват да купят Гренландия.

Третият и четвъртият вариант бяха изложени в материал на журналисти от The Economist, според които именно това влиза в готвено от администрацията на Тръмп споразумение за Гренландия: Планът на Тръмп за Гренландия: Подклаждане на сепаратизъм, за да я измъкне от Дания.

Според информацията на британското списание Вашингтон обмисля възможността за сключване на сделка за свободна асоциация с острова. Този формат на сътрудничество предвижда подобряване на стандарта на живот на жителит. САЩ вече имат подобни споразумения с Микронезия, Маршаловите острови и Палау. Всички от изброените държави се намират в Тихоокеанския регион. Съединените щати предоставят финансова помощ на тези свои партньори, които, от своя страна, делегират въпросите по отбраната на САЩ, запазвайки вътрешната си автономия. Тоест - американските въоръжени сили могат да действат свободно на територията на съюзника си, който пък получава опцията за търговия с Америка без мита.

В Гренландия вече функционира американска военна база, която действа по договорка между Вашингтон и Копенхаген. Съществуващите споразумения с Дания не поставят ограничения върху броя на американските войски. Значително увеличение на контингента обаче вероятно ще изисква съгласието на датската страна.

