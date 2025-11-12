Колумбия се опълчи на Тръмп

Колумбийският президент Густаво Петро нареди на силите за сигурност на страната си да спрат да споделят разузнавателна информация със САЩ, докато администрацията на президента Доналд Тръмп не спре ударите си по заподозрени трафиканти на наркотици в Карибите, предаде Асошиейтед прес. Петро обяви, че колумбийските военни трябва незабавно да прекратят „комуникациите и други споразумения с американските агенции за сигурност“, докато САЩ не прекратят атаките си срещу съдовете, заподозрени в наркотрафик, които критиците оприличават на извънсъдебни екзекуции.

Тръмп нарeчe колумбийския президент "нарколидер"

Позиция

Колумбийският президент допълни още, че "борбата с наркотиците трябва да бъде подчинена на човешките права на жителите на Карибите", Не е ясно веднага каква информация Колумбия ще спре да споделя със САЩ, отбелязва АП.

Според данни, предоставени от администрацията на Тръмп, най-малко 75 души са били убити от американските военни при удари в международни води от август насам. Ударите започнаха в южната част на Карибите, но наскоро се преместиха в източната част на Тихия океан, където САЩ са атакували лодки край Мексико.

🇨🇴🇺🇸 — The former guerrilla and current president of Colombia, Gustavo Petro, has suspended intelligence cooperation with the United States “at all levels” in protest against U.S. military operations in the Caribbean targeting drug trafficking. pic.twitter.com/sdSLiyX9QD — Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025

Да се разследва Тръмп

Петро призова президента на САЩ Доналд Тръмп да бъде разследван за военни престъпления във връзка с ударите, които засегнаха граждани на Венецуела, Еквадор, Колумбия и Тринидад и Тобаго. През октомври администрацията на Тръмп наложи финансови санкции на Петро и членове на семейството му заради обвинения в участие в световната търговия с наркотици.

Петро "позволи на наркокартелите да процъфтяват и отказа да спре тази дейност", заяви министърът на финансите Скот Бесент в изявление след налагането на санкциите на 24 октомври. "Президентът Тръмп предприема решителни действия, за да защити нашата нация и да заяви ясно, че няма да толерираме трафика на наркотици в нашата страна, " допълни той. АП отбеляза, че Белият дом не е отговорил незабавно на последните изявления на Петро.

