Куба казва сбогом на социализма и на Фидел Кастро

Куба обяви планове за реформиране на икономиката си. Премиерът на Острова на свободата Мануел Мареро представи пред депутатите пакет от 176 мерки за либерализиране на икономиката, изброи ДПА. Мерките не означават "отказ от изграждането на социализма, а са предпоставка за неговото запазване", заяви Мареро в четвъртък по време на представянето на плана на специална сесия на Народното събрание. Още: Пийт Хегсет надъхва военните: Бъдещето на Куба е в ръцете на президента на САЩ (ВИДЕО)

Представените от Мареро реформи включват разрешаване на кубинците да притежават повече от една компания, разрешаване на частни банки и допускане на чуждестранни инвестиции в частния сектор.

Рефора на икономиката

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Планирани са също промени в селскостопанския и туристическия сектор, както и преструктуриране на държавния апарат.

В туристическия сектор, който беше тежко засегнат от поредица от санкции на САЩ, правителството планира да създаде нови бизнес възможности, включително в области, където досега инвестициите бяха силно ограничени, като старата част на Хавана и веригата острови Лос Кайос.

На частния сектор ще бъде позволено да купува и продава жилища. Освен това ще стане възможно кубински или чуждестранни инвеститори да купуват акции в държавни компании, въпреки че първоначално не беше посочено кои компании ще бъдат обхванати.

През последните месеци правителството на САЩ засили икономическия натиск върху Куба чрез поредица от санкции, с които се стреми да наложи политически и икономически реформи на Oстрова на свободата.

Все още не е ясно дали мерките, внесени за обсъждане в парламента, ще отговорят на изискванията на Вашингтон. Отношенията между Вашингтон и Хавана са обтегнати още от революцията през 1959 г., водена от Фидел Кастро.

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