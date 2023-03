Куриоз: Затворници избягаха с помощта на четка за зъби, хванаха ги докато хапват палачинки

37-годишният Джон и 43-годишният Немо изкопали дупка в стената на затвора, използвайки „примитивно направени инструменти“, изработени от четка за зъби и метални предмети. След това са изкачили висока стена на затвора и са успели да избягат. Бягството им е установено по време на рутинно преброяване около 19.00 ч.

Двамата мъже обаче са открити бързо, след като са били забелязани от хора в клон на популярната верига за палачинки. „Благодарен съм на гражданите, които ги намериха и уведомиха органите на реда", каза шерифът на Нюпорт Нюз, Гейб Морган.

Единият от бегълците e в затвора по обвинения за нарушения на пробацията и неявяване пред съда, а другият за измама с кредитни карти, фалшифициране, притежание на инструменти за кражба с взлом, голяма кражба, неуважение към съда и също нарушение на пробацията, предава The Guardian.

